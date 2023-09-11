Песков: Россия не опасается потерять союзника в лице Армении, Москва и Ереван остаются близки

Россия не опасается потерять союзника в лице Армении, поскольку Москва и Ереван остаются близки. Об этом 11 сентября заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет ТАСС.
По словам Пескова, в отношениях двух стран могут быть определенные проблемы, но решать их необходимо в рамках диалога, а «логика развития и национальные интересы двух стран диктуют необходимость углубления партнерства».
При этом Песков отметил, что Россия будет анализировать, почему Армения приняла решение провести военные учения именно с США, а не с ОДКБ. По его словам, необходимо глубоко проанализировать цели, которые преследует Ереван. В любом случае вопрос будет обсуждаться «в тесном, партнерском диалоге с армянской стороной», добавил Песков
В ответ на уточняющий вопрос, готова ли Россия защитить Армению в случае нападения на ее территорию, пресс-секретарь отметил, что у России есть обязательства в рамках ОДКБ. Однако, указал Песков, Армения признала территориальную целостность Азербайджана в границах 1991 года, поэтому нужно учитывать, что «обстоятельства слегка изменились».
Ранее Министерство иностранных дел России вызвало посла Армении Вагаршака Арутюняна и сделало ему жесткое представление. Как указывало министерство, за последние дни руководство Армении начало процесс ратификации Римского статута Международного уголовного суда, запланировало провести на территории страны учения с участием США. Также в МИДе указали, что супруга премьер-министра Армении Никола Пашиняна — Анна Акопян — посетила Киев с целью передачи гуманитарной помощи.
В Минобороны Армении сообщили, что совместные военные учения Армении и США Eagle Partner 2023 пройдут на армянской территории с 11 по 20 сентября.