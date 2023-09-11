Песков: Россия не опасается потерять союзника в лице Армении, Москва и Ереван остаются близки

Россия не опасается потерять союзника в лице Армении, поскольку Москва и Ереван остаются близки. Об этом 11 сентября заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет ТАСС.



По словам Пескова, в отношениях двух стран могут быть определенные проблемы, но решать их необходимо в рамках диалога, а «логика развития и национальные интересы двух стран диктуют необходимость углубления партнерства».



При этом Песков отметил, что Россия будет анализировать, почему Армения приняла решение провести военные учения именно с США, а не с ОДКБ. По его словам, необходимо глубоко проанализировать цели, которые преследует Ереван. В любом случае вопрос будет обсуждаться «в тесном, партнерском диалоге с армянской стороной», добавил Песков

