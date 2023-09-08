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    МИД РФ вызвал посла Армении и выразил протест из-за «недружественных шагов» Еревана

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    Министерство иностранных дел России вызвало посла Армении Вагаршака Арутюняна, сделало ему жесткое представление и передало ноту из-за последних действий Еревана, назвав их «недружественными». Подробности 8 сентября сообщает пресс-служба МИДа.

    Как указывает министерство, за последние дни руководство Армении начало процесс ратификации Римского статута Международного уголовного суда, запланировало провести на территории страны учения с участием США. Также в МИДе указали, что супруга премьер-министра Армении Никола Пашиняна — Анна Акопян — посетила Киев с целью передачи гуманитарной помощи.

    Послу передали ноту протеста, в которой указано на неприемлемость оскорбительных высказываний председателя Национального собрания Армении Алена Симоняна в адрес официального представителя МИД России Марии Захаровой.

    В МИД РФ отметили, что в последнее время в официальных кругах и политической элите Армении фиксируются определенные сомнения в целесообразности союзнических связей в рамках Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

    Одновременно в Москве твердо исходят того, что Россия и Армения остаются союзниками, и все договоренности по развитию и укреплению партнерских отношений будут полностью выполнены, добавили в МИДе.

    Первого сентября правительство Армении попросило парламент ратифицировать Римский статут Международного уголовного суда. Конституционный суд Армении весной 2023 года постановил: обязательства Римского статута не противоречат основному закону страны.

    Ранее Международный суд в Гааге выдал ордер на арест президента РФ Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. В России назвали это решение незаконным.

    Также стало известно, что в сентябре пройдут армяно-американские учения. Их целью названо — повышение оперативной совместимости в рамках миротворческих миссий.

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