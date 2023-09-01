Власти Армении приняли решение о ратификации Римского статута МУС

Правительство Армении просит парламент страны ратифицировать Римский статут Международного уголовного суда (МУС). Об этом в пятницу, 1 сентября, сообщает «Спутник Армения» со ссылкой на пресс-службу кабмина.
Проект документа пока не опубликовали. Как отмечает издание, Конституционный суд Армении весной нынешнего года постановил, что закрепленные Римским статутом МУС обязательства соответствуют основному закону Армении.
Как пишет РИА Новости со ссылкой на источник в МИД РФ, Москва считает такие планы Еревана на фоне ордеров МУС в отношении российского руководства «абсолютно неприемлемыми».
Международный уголовный суд (МУС) в Гааге выдал ордер на арест Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой 17 марта. Суд считает, что на них лежит ответственность за «незаконное перемещение детей с Украины в Россию».