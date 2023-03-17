Реакция в России и мире на выдачу ордера на арест Владимира Путина и детского омбудсмена. Главное

В пятницу, 17 марта, Международный уголовный суд (МУС) в Гааге выдал ордер на арест президента РФ Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Об этом стало известно из сообщения на сайте суда.

Замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев сопроводил сообщение о выдаче ордера значком туалетной бумаги и добавил: «Нет необходимости объяснять, где этот документ следует использовать».



Мария Львова-Белова, уполномоченный по правам ребенка РФ

, заявила о готовности работать дальше и помогать детям. Таким образом 17 марта она прокомментировала решение о выдаче ордера на арест международного уголовного суда в Гааге.

«Здорово, что международное сообщество оценило ту работу по помощи детям нашей страны, что мы не оставляем их в зонах военных действий, что мы вывозим их, что мы создаем для них хорошие условия, что мы окружаем их любящими, заботливыми людьми», — заявила она представителям СМИ (цитата по РИА Новости).