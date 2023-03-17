Реакция в России и мире на выдачу ордера на арест Владимира Путина и детского омбудсмена. Главное

В пятницу, 17 марта, Международный уголовный суд (МУС) в Гааге выдал ордер на арест президента РФ Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Об этом стало известно из сообщения на сайте суда.
Как официальные лица России и ООН отреагировали на выдачу ордеров Владимиру Путину и Марии Львовой-Беловой?
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песковзаявил, что Россия не признает юрисдикцию Международного уголовного суда (МУС) и считает его решения ничтожным.
«Саму постановку вопроса мы считаем возмутительной и неприемлемой, Россия, как и целый ряд государств не признает юрисдикцию этого суда и, соответственно, любые решения подобного рода являются для РФ с точки зрения права ничтожными», — сказал представитель Кремля, комментируя выдачу этим органом ордера на арест российского лидера (цитата по ТАСС).
Замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев сопроводил сообщение о выдаче ордера значком туалетной бумаги и добавил: «Нет необходимости объяснять, где этот документ следует использовать».
Мария Львова-Белова, уполномоченный по правам ребенка РФ, заявила о готовности работать дальше и помогать детям. Таким образом 17 марта она прокомментировала решение о выдаче ордера на арест международного уголовного суда в Гааге.
«Здорово, что международное сообщество оценило ту работу по помощи детям нашей страны, что мы не оставляем их в зонах военных действий, что мы вывозим их, что мы создаем для них хорошие условия, что мы окружаем их любящими, заботливыми людьми», — заявила она представителям СМИ (цитата по РИА Новости).
Львова-Белова добавила, что уже находится под санкциями «даже Японии» и отметила: «Интересно, что же будет дальше». При этом заявила, что продолжает работу, несмотря ни на что.
Председатель Госдумы Вячеслав Володинназвал произошедшее дурью и западной истерикой. «Дурь, прозвучавшая из Гааги, говорит об одном: у Запада истерика. Бумажки инопланетного гаагского суда на Россию не распространяются. Вашингтон и Брюссель исчерпали все возможности санкций и недружественных действий. Сломить граждан Российской Федерации и разрушить экономику нашей страны им не удалось <...> Любые нападки на Президента РФ расцениваем как агрессию против нашей страны», — написал он в своем Telegram-канале.
Председатель конституционного комитета Совфеда Андрей Клишасназвал решение суда об аресте Путина и Львовой-Беловой абсурдным.
«Ордер МУС не имеет никаких правовых оснований и последствий. Сейчас юрисдикцию МУС не признают не только Россия, но и ряд государств, членов СБ ООН. Приняв столь абсурдное решение МУС встал на путь самоликвидации», — отметил он (цитата по РИА Новости).
Официальный представитель МИД РФ Мария Захаровазаявила, что выданные МУС ордеры юридически ничтожны.
Главный редактор Russia Today Маргарита Симоньяннаписала в своем Telegram-канале, что хотела бы посмотреть на страну, которая решится арестовать Владимира Путина.
«Хотела бы я посмотреть на страну, которая по решению Гааги арестует Путина. Минут через восемь. Или сколько там составит подлетное время до ее столицы», — заявила она.
Председатель Генассамблеи ООН Чаба Корошизаявил о готовности встречаться с президентом РФ Владимиром Путиным, несмотря на выдачу ордера на его арест. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на его представителя.
Президент Сербии Александр Вучичназвал ордер Международного уголовного суда (МУС) шагом к крупнейшему конфликту в истории человечества.
«Когда мне сказали, что МУС выдал ордер на арест Путина, я <...> [решил] подумать, что сказать, а особенно, что нам делать. <...> Единственное, что точно, что это эскалация, у которой нет конца. Боюсь, что мы, возможно, идем в направлении самого большого конфликта в истории мира. Я задаюсь вопросом, хватит ли у кого-нибудь ума не доводить это до конца, и понимает ли кто-нибудь, к каким последствиям это приведет», — сказал глава государства (цитата по ТАСС).