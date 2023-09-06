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    В Кремле высказались о предстоящих военных учениях Армении и США

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    Планы властей Армении по проведению армяно-американских военных учений вызывают настороженность. Об этом в среду, 6 сентября, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

    По словам представителя Кремля, настороженность проведение учений вызывает «особенно в нынешней ситуации». «Будем глубоко анализировать эти новости и отслеживать ситуацию», — сказал пресс-секретарь главы государства.

    Ранее стало известно, что в сентябре пройдут армяно-американские учения. Их целью названо — повышение оперативной совместимости в рамках миротворческих миссий.

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    Комментарии 84

    Гость06 Сен 2023 в 15:54
    Армения наш?Не-е?
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