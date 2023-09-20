Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан достиг всех целей в Карабахе и восстановил суверенитет

Азербайджан за сутки достиг всех целей и восстановил свой суверенитет после «антитеррористических мероприятий» в Нагорном Карабахе. Об этом 20 сентября заявил президент республики Ильхам Алиев в обращении к нации.
По его словам, армянские формирования в Карабахе начали сдавать оружие, и он отметил, что в противном случае Азербайджан «пошел бы до конца».
Он добавил, что руководство Армении показало политическую компетентность по ситуации в Карабахе, что дает надежду на заключение мирного договора.
Также Алиев заявил, что давал «четкое поручение» войскам страны не подвергать опасности население в ходе операции в Карабахе.
Уполномоченный по правам человека в Нагорном Карабахе Гегам Степанян ранее говорил, что во время обстрелов погибли три женщины, двое мужчин и два ребенка. Также он указал, что список пострадавших среди мирного населения состоит из 35 человек, из них 13 — дети.
Минобороны России сообщило, что 20 сентября в Карабахе погибли российские военные, которые возвращались на машине с наблюдательного поста миротворческого контингента. В районе населенного пункта Джанятаг их автомобиль обстреляли из стрелкового оружия. Число погибших не уточняется.