Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан достиг всех целей в Карабахе и восстановил суверенитет

Азербайджан за сутки достиг всех целей и восстановил свой суверенитет после «антитеррористических мероприятий» в Нагорном Карабахе. Об этом 20 сентября заявил президент республики Ильхам Алиев в обращении к нации.



По его словам, армянские формирования в Карабахе начали сдавать оружие, и он отметил, что в противном случае Азербайджан «пошел бы до конца».



Он добавил, что руководство Армении показало политическую компетентность по ситуации в Карабахе, что дает надежду на заключение мирного договора.



Также Алиев заявил, что давал «четкое поручение» войскам страны не подвергать опасности население в ходе операции в Карабахе.

