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    Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан достиг всех целей в Карабахе и восстановил суверенитет

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    Азербайджан за сутки достиг всех целей и восстановил свой суверенитет после «антитеррористических мероприятий» в Нагорном Карабахе. Об этом 20 сентября заявил президент республики Ильхам Алиев в обращении к нации.

    По его словам, армянские формирования в Карабахе начали сдавать оружие, и он отметил, что в противном случае Азербайджан «пошел бы до конца».

    Он добавил, что руководство Армении показало политическую компетентность по ситуации в Карабахе, что дает надежду на заключение мирного договора.

    Также Алиев заявил, что давал «четкое поручение» войскам страны не подвергать опасности население в ходе операции в Карабахе.

    Уполномоченный по правам человека в Нагорном Карабахе Гегам Степанян ранее говорил, что во время обстрелов погибли три женщины, двое мужчин и два ребенка. Также он указал, что список пострадавших среди мирного населения состоит из 35 человек, из них 13 — дети.

    Минобороны России сообщило, что 20 сентября в Карабахе погибли российские военные, которые возвращались на машине с наблюдательного поста миротворческого контингента. В районе населенного пункта Джанятаг их автомобиль обстреляли из стрелкового оружия. Число погибших не уточняется.

    Азербайджан объявил о начале «антитеррористических мероприятий» в Карабахе накануне днем. 20 сентября стало известно, что Баку и Степанакерт (столица Арцаха) объявили о прекращении огня в Нагорном Карабахе при условии расформирования и полного разоружения вооруженных формирований «армии обороны Нагорного Карабаха», а также вывода «оставшихся подразделений и военнослужащих Вооруженных сил Армении» из зоны развертывания российского миротворческого контингента.

    По словам премьера Армении Никола Пашиняна, Вооруженные силы Армении отсутствуют на территории Карабаха с августа 2021 года.

    «Фонтанка» рассказала, что предшествовало эскалации отношений между Арменией и Азербайджаном.

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