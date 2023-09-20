Минобороны РФ: в Карабахе погибли российские миротворцы

Российские военные погибли 20 сентября в Карабахе. Их автомобиль обстреляли. Об этом сообщает Минобороны РФ.
По данным ведомства, бойцы возвращались на машине с наблюдательного поста миротворческого контингента. В районе населенного пункта Джанятаг автомобиль обстреляли из стрелкового оружия.
«В результате обстрела находившиеся в автомобиле российские военнослужащие погибли. Для выяснения всех обстоятельств происшествия на месте работают российские и азербайджанские представители следственных органов», — заявили в Минобороны РФ. Количество погибших не уточняется.
Азербайджанская и армянская стороны ситуацию пока не комментировали. Напомним, 20 сентября стало известно, что Баку и Степанакерт (столица Арцаха) объявили о прекращении огня в Нагорном Карабахе при условии расформирования и полного разоружения вооруженных формирований «армии обороны Нагорного Карабаха», а также вывода «оставшихся подразделений и военнослужащих Вооруженных сил Армении» из зоны развертывания российского миротворческого контингента. По словам премьера Армении Никола Пашиняна, Вооруженные силы Армении отсутствуют на территории Карабаха с августа 2021 года.
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