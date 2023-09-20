    Сейчас

    +17˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +17˚C

    Пасмурно, Дождь

    Ощущается как 15

    4 м/с, ю-з

    753мм

    82%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd96.22eur102.92

    Минобороны РФ: в Карабахе погибли российские миротворцы

    3461
    51 комментарий

    Российские военные погибли 20 сентября в Карабахе. Их автомобиль обстреляли. Об этом сообщает Минобороны РФ.

    По данным ведомства, бойцы возвращались на машине с наблюдательного поста миротворческого контингента. В районе населенного пункта Джанятаг автомобиль обстреляли из стрелкового оружия.

    «В результате обстрела находившиеся в автомобиле российские военнослужащие погибли. Для выяснения всех обстоятельств происшествия на месте работают российские и азербайджанские представители следственных органов», — заявили в Минобороны РФ. Количество погибших не уточняется.

    Азербайджанская и армянская стороны ситуацию пока не комментировали. Напомним, 20 сентября стало известно, что Баку и Степанакерт (столица Арцаха) объявили о прекращении огня в Нагорном Карабахе при условии расформирования и полного разоружения вооруженных формирований «армии обороны Нагорного Карабаха», а также вывода «оставшихся подразделений и военнослужащих Вооруженных сил Армении» из зоны развертывания российского миротворческого контингента. По словам премьера Армении Никола Пашиняна, Вооруженные силы Армении отсутствуют на территории Карабаха с августа 2021 года.

    Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал ситуацию в Карабахе внутренним делом Азербайджана.

    «Фонтанка» рассказала, что предшествовало эскалации отношений между Арменией и Азербайджаном.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК5
    СМЕХ17
    УДИВЛЕНИЕ4
    ГНЕВ40
    ПЕЧАЛЬ24

    Комментарии 51

    Гость20 Сен 2023 в 19:43
    зольные ушами хлопают
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    51
    close