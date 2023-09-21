Пашинян пообещал жёсткую реакцию митингующим на улицах Еревана

Митингующие на улицах Еревана рискуют получить жесткие меры от правительства Армении, чтобы избежать кровопролития. Об этом 21 сентября заявил премьер-министр республики Никол Пашинян в обращении к нации.



По его словам, в протестах участвуют организованные группы студентов и спортсменов пытаются организовать массовые беспорядки в Ереване. Премьер указал, что кто бы это ни был — реакция будет очень жесткой.

Он отметил, что правоохранители хотя и будут действовать жестко, но в рамках закона и «стального мандата».

