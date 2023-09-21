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    Пашинян пообещал жёсткую реакцию митингующим на улицах Еревана

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    Митингующие на улицах Еревана рискуют получить жесткие меры от правительства Армении, чтобы избежать кровопролития. Об этом 21 сентября заявил премьер-министр республики Никол Пашинян в обращении к нации.

    По его словам, в протестах участвуют организованные группы студентов и спортсменов пытаются организовать массовые беспорядки в Ереване. Премьер указал, что кто бы это ни был — реакция будет очень жесткой.

    Он отметил, что правоохранители хотя и будут действовать жестко, но в рамках закона и «стального мандата».

    Минобороны Азербайджана 19 сентября сообщило, что проводит локальные антитеррористические меры против армянских военных в Карабахе. В Ереване заявили, что ВС Армении в НКР нет.

    20 сентября стало известно, что Баку и Степанакерт (столица Арцаха) объявили о прекращении огня в Нагорном Карабахе при условии расформирования и полного разоружения вооруженных формирований «армии обороны Нагорного Карабаха», а также вывода «оставшихся подразделений и военнослужащих Вооруженных сил Армении» из зоны развертывания российского миротворческого контингента (по словам Пашиняна, ВС Армении отсутствуют на территории Карабаха с августа 2021 года).

    «Фонтанка» писала, что предшествовало эскалации отношений между Арменией и Азербайджаном.

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