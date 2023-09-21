Генпрокуратура Азербайджана: в двух инцидентах в Карабахе погибли шесть российских миротворцев

Генеральная прокуратура Азербайджана сообщила о возбуждении уголовных дел по двум инцидентам в Карабахе, в которых погибли шесть российских миротворцев и один был ранен, передает 21 сентября Интерфакс.



20 сентября в селе Джанятаг Тертерского района группа азербайджанских военных из огнестрельного оружия обстреляла автомобиль с военнослужащими миротворческого контингента РФ (РМК), цитирует агентство сообщение азербайджанской генпрокуратуры.



В заявлении поясняется, что машину российских миротворцев из-за «сложного рельефа местности» и плохой погоды «ошибочно приняли за автомобиль, принадлежавший незаконным армянским вооруженным формированиям».

