    Сейчас

    +21˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +21˚C

    Переменная облачность, Без осадков

    Ощущается как 22

    0 м/с, штиль

    761мм

    64%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd96.08eur102.36

    Генпрокуратура Азербайджана: в двух инцидентах в Карабахе погибли шесть российских миротворцев

    5537
    20 комментариев

    Генеральная прокуратура Азербайджана сообщила о возбуждении уголовных дел по двум инцидентам в Карабахе, в которых погибли шесть российских миротворцев и один был ранен, передает 21 сентября Интерфакс.

    20 сентября в селе Джанятаг Тертерского района группа азербайджанских военных из огнестрельного оружия обстреляла автомобиль с военнослужащими миротворческого контингента РФ (РМК), цитирует агентство сообщение азербайджанской генпрокуратуры.

    В заявлении поясняется, что машину российских миротворцев из-за «сложного рельефа местности» и плохой погоды «ошибочно приняли за автомобиль, принадлежавший незаконным армянским вооруженным формированиям».

    В результате происшествия погибли пять российских военнослужащих. В том числе — замкомандующего миротворческим контингентом в Нагорном Карабахе Иван Ковган. Он также был заместителем командующего подводными силами Северного флота РФ, в командировке в Нагорном Карабахе находился с 11 мая.

    В тот же день в том же селе был обстрелян автомобиль КАМАЗ с российскими миротворцами. Ответственность за это Баку возлагает на «армянские вооруженные формирования». В результате происшествия один российский миротворец погиб, еще один получил ранения.

    Ранее сообщалось, что командир корпуса азербайджанских ВС, подчиненных которого подозревают в убийстве российских миротворцев, отстранен от обязанностей. Подозреваемые задержаны.

    Больше интересных новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Нагорный Карабах
    ЛАЙК3
    СМЕХ7
    УДИВЛЕНИЕ2
    ГНЕВ21
    ПЕЧАЛЬ9

    Комментарии 20

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    20
    close