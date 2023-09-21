В Карабахе при обстреле погиб замкомандующего российскими миротворцами

Замкомандующего миротворческим контингентом в Нагорном Карабахе Иван Ковган погиб в среду, 20 сентября, в результате обстрела в районе населенного пункта Джанятаг. Об этом рассказали в Петербургском клубе моряков-подводников и ветеранов ВМФ, а также мурманские издания «СеверПост» и «Би-порт».

«В Армении погиб заместитель командующего подводными силами СФ по военно-политической работе капитан 1 ранга Ковган Иван», — сказано в сообщении клуба моряков-подводников. В организации добавили, что он находился в расстрелянной машине.

