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    Карабахский конфликт

    В Карабахе при обстреле погиб замкомандующего российскими миротворцами

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    Замкомандующего миротворческим контингентом в Нагорном Карабахе Иван Ковган погиб в среду, 20 сентября, в результате обстрела в районе населенного пункта Джанятаг. Об этом рассказали в Петербургском клубе моряков-подводников и ветеранов ВМФ, а также мурманские издания «СеверПост» и «Би-порт».

    «В Армении погиб заместитель командующего подводными силами СФ по военно-политической работе капитан 1 ранга Ковган Иван», — сказано в сообщении клуба моряков-подводников. В организации добавили, что он находился в расстрелянной машине.

    По данным «СеверПост», Ковган, который также был заместителем командующего подводными силами Северного флота РФ, погиб за несколько дней до своего 53-летия. «Би-порт» пишет, он находился в командировке с 11 мая.

    Ранее в Минобороны РФ сообщили, что в Нагорном Карабахе при обстреле погибли российские миротворцы.

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