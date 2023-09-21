Подозреваемых в гибели российских миротворцев в Карабахе задержали

Задержаны подозреваемые в гибели российских миротворцев в Нагорном Карабахе. Командир корпуса азербайджанских ВС отстранен от обязанностей. Об этом в четверг, 21 сентября, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовом ведомстве РФ.

По данным агентства, подчиненные военного Азербайджана виновны в гибели военнослужащих российского миротворческого контингента.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что в Нагорном Карабахе при обстреле погибли российские миротворцы. Петербургский клуб моряков-подводников рассказали, что одним из погибших оказался замкомандующего миротворческим контингентом в Нагорном Карабахе Иван Ковган.