    Сейчас

    +19˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +19˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 19

    2 м/с, ю-з

    760мм

    75%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd96.62eur103.37

    Карабахский конфликт

    Подозреваемых в гибели российских миротворцев в Карабахе задержали

    250
    7 комментариев

    Задержаны подозреваемые в гибели российских миротворцев в Нагорном Карабахе. Командир корпуса азербайджанских ВС отстранен от обязанностей. Об этом в четверг, 21 сентября, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовом ведомстве РФ.

    По данным агентства, подчиненные военного Азербайджана виновны в гибели военнослужащих российского миротворческого контингента.

    Ранее в Минобороны РФ сообщили, что в Нагорном Карабахе при обстреле погибли российские миротворцы. Петербургский клуб моряков-подводников рассказали, что одним из погибших оказался замкомандующего миротворческим контингентом в Нагорном Карабахе Иван Ковган.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    Нагорный Карабах
    ЛАЙК4
    СМЕХ5
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 7

    Гость21 Сен 2023 в 13:34
    и наградили
    )
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    7
    close