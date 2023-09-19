Шойгу обсудил ситуацию в Карабахе с главой генштаба Ирана

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу и начальник генштаба Ирана Мохаммад Багери обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе, Сирии и Афганистане. Встреча прошла в Тегеране, сообщает 19 сентября оборонное ведомство России.



Инициативу проявил Шойгу. Он предложил обсудить на переговорах актуальные вопросы двустороннего военного сотрудничества.



«Это, безусловно, и Сирия, и Афганистан, и то, что сегодня происходит у вашего северного соседа, это Карабах», — цитируют слова Шойгу в сообщении Минобороны РФ.



Напомним, сегодня днем Азербайджан объявил о начале «антитеррористических мероприятий» в Карабахе. «Фонтанка» рассказала, что предшествовало эскалации отношений между Арменией и Азербайджаном.

