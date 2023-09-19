    Сейчас

    +21˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +21˚C

    Переменная облачность, Без осадков

    Ощущается как 21

    2 м/с, южн

    753мм

    66%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd96.65eur103.09

    Шойгу обсудил ситуацию в Карабахе с главой генштаба Ирана

    450
    6 комментариев

    Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу и начальник генштаба Ирана Мохаммад Багери обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе, Сирии и Афганистане. Встреча прошла в Тегеране, сообщает 19 сентября оборонное ведомство России.

    Инициативу проявил Шойгу. Он предложил обсудить на переговорах актуальные вопросы двустороннего военного сотрудничества.

    «Это, безусловно, и Сирия, и Афганистан, и то, что сегодня происходит у вашего северного соседа, это Карабах», — цитируют слова Шойгу в сообщении Минобороны РФ.

    Напомним, сегодня днем Азербайджан объявил о начале «антитеррористических мероприятий» в Карабахе. «Фонтанка» рассказала, что предшествовало эскалации отношений между Арменией и Азербайджаном.

    К вечеру администрация президента Азербайджана заявила о готовности продолжить боевые действия, если армянские формирования в Карабахе не сложат оружие.

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что так называемая «антитеррористическая операция» Баку имеет целью взять под контроль населенные пункты в Нагорном Карабахе и начать там «этнические чистки армян».

    Больше интересных новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Нагорный КарабахШойгуИран
    ЛАЙК1
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 6

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    6
    close