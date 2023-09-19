Азербайджан намерен продолжить боевые действия, если армянские формирования не сложат оружие

Администрация президента Азербайджана заявила о готовности продолжить боевые действия, если армянские формирования в Карабахе не сложат оружие, передает 19 сентября из Баку РИА Новости.
«Армянские вооруженные формирования должны поднять белый флаг, сдать всё оружие, незаконный режим должен быть распущен. В противном случае антитеррористические меры будут продолжены до конца», — цитирует агентство заявление администрации.
При этом чуть ранее появились сообщения, что официальный Баку заявил о принципиальном согласии встретиться с представителями армянского населения Карабаха.
Напомним, сегодня днем Азербайджан объявил о начале «антитеррористических мероприятий» в Карабахе. «Фонтанка» рассказала, что предшествовало эскалации отношений между Арменией и Азербайджаном.
В эти минуты в центре Еревана собрались сотни протестующих. Они уже пытались прорваться в здание правительства Армении. Собравшиеся обвиняют правительство страны и лично премьер-министра Никола Пашиняна в том, что их действия привели к обострению ситуации в Нагорном Карабахе.