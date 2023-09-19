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    В Ереване протестующие пытаются прорваться в здание правительства Армении

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    Протестующие собрались в центре Еревана. Они пытаются прорваться в здание правительства Армении. Как сообщает РБК, люди бросают в здание бутылки. Их сдерживают силовики.

    До этого протестующие перекрыли проспект Тиграна Меца. Всего на площади Республики возле здания правительства собралось уже более 500 человек, передает ТАСС, и они продолжают прибывать. По данным издания, собравшиеся выкрикивают антиправительственные лозунги и обвиняют правительство страны, и лично премьер-министра Никола Пашиняна, в том, что их действия привели к обострению ситуации в Нагорном Карабахе.

    Азербайджан объявил о начале локальных «антитеррористических мероприятий» в Нагорном Карабахе днем 19 сентября. Читайте в материале «Фонтанки» о том, что предшествовало этому конфликту.

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    АрменияНагорный Карабах
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    Комментарии 6

    Гость19 Сен 2023 в 17:42
    Никол - предатель!
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