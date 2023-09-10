Подробности ДТП на «Сортавале», где сгорели два человека. Водитель «Скании» — в ИВС

Задержан предполагаемый виновник смертельной аварии на трассе «Сортавала» у границы с Карелией. Ночью 10 сентября, как стало известно «Фонтанке», его поместили в ИВС.
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Вчера мужчина управлял «Сканией» с полуприцепом, принадлежащей его фирме. По версии полиции, ДТП 9 сентября в 09:20 произошло так. На
Подписчики группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «ВКонтакте» отмечают, что грузовик — это песковоз, которых на трассе очень много. «Ездил за грибами. <...> Зрелище — жуть, супруга креститься начала, сгоревшая «Нива» была прикрыта одеялом. Жалко людей», — пишет Александр.
Расследование ведет отдел МВД по Приозерскому району Ленинградской области. Дело возбуждено по
6 сентября смертельное ДТП с грузовиком произошло на
7 сентября на