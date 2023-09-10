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    Подробности ДТП на «Сортавале», где сгорели два человека. Водитель «Скании» — в ИВС

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    Задержан предполагаемый виновник смертельной аварии на трассе «Сортавала» у границы с Карелией. Ночью 10 сентября, как стало известно «Фонтанке», его поместили в ИВС.

    Это 31-летний петербуржец, работающий водителем в частной компании. В этом году он «насобирал» 14 штрафов за нарушения ПДД: за превышение скорости, нестандартный госномер, неправомерное нанесение на автомобиль специальной цветовой разметки, нарушение правил стоянки.

    Вчера мужчина управлял «Сканией» с полуприцепом, принадлежащей его фирме. По версии полиции, ДТП 9 сентября в 09:20 произошло так. На 146-м километре трассы поток останавливался перед КПП на границе Ленобласти и Карелии: там пограничники проверяют едущие в республику машины. «Нива» с петербургскими номерами начала скидывать скорость, а водитель ехавшей следом «Скании» не среагировал. После удара сразу вспыхнуло пламя, «Нива» ударила и подожгла «Ладу Весту», а та — «Додж Караван» (обе машины под управлением владельцев-петербуржцев). В «Ниве» сгорели водитель-мужчина (его личность выясняется) и пассажир (не удалось установить даже возраст и пол).

    Подписчики группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «ВКонтакте» отмечают, что грузовик — это песковоз, которых на трассе очень много. «Ездил за грибами. <...> Зрелище — жуть, супруга креститься начала, сгоревшая «Нива» была прикрыта одеялом. Жалко людей», — пишет Александр.

    Расследование ведет отдел МВД по Приозерскому району Ленинградской области. Дело возбуждено по 5-й части статьи 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

    6 сентября смертельное ДТП с грузовиком произошло на 106-м километре «Сортавалы». Также столкнулись четыре машины и погибли два человека. Большегруз опрокинулся на эвакуатор, щебень высыпался на дорогу. Водители «КИА» и эвакуатора от полученных травм скончались на месте.

    7 сентября на 59-м километре автодороги «Скандинавия» грузовик сбил группу юных велосипедисток, въехав в машину прикрытия. Погибли две девочки. Пострадали еще девять девочек и их тренер.

    Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

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