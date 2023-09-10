Подробности ДТП на «Сортавале», где сгорели два человека. Водитель «Скании» — в ИВС

Задержан предполагаемый виновник смертельной аварии на трассе «Сортавала» у границы с Карелией. Ночью 10 сентября, как стало известно «Фонтанке», его поместили в ИВС.

Это 31-летний петербуржец, работающий водителем в частной компании. В этом году он «насобирал» 14 штрафов за нарушения ПДД: за превышение скорости, нестандартный госномер, неправомерное нанесение на автомобиль специальной цветовой разметки, нарушение правил стоянки.



Вчера мужчина управлял «Сканией» с полуприцепом, принадлежащей его фирме. По версии полиции, ДТП 9 сентября в 09:20 произошло так. На 146-м километре трассы поток останавливался перед КПП на границе Ленобласти и Карелии: там пограничники проверяют едущие в республику машины. «Нива» с петербургскими номерами начала скидывать скорость, а водитель ехавшей следом «Скании» не среагировал. После удара сразу вспыхнуло пламя, «Нива» ударила и подожгла «Ладу Весту», а та — «Додж Караван» (обе машины под управлением владельцев-петербуржцев). В «Ниве» сгорели водитель-мужчина (его личность выясняется) и пассажир (не удалось установить даже возраст и пол).

Подписчики группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «ВКонтакте» отмечают, что грузовик — это песковоз, которых на трассе очень много. «Ездил за грибами. <...> Зрелище — жуть, супруга креститься начала, сгоревшая «Нива» была прикрыта одеялом. Жалко людей», — пишет Александр.

