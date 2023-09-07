Комздрав рассказал, что с пострадавшими в ДТП на «Скандинавии». Две девочки — «тяжёлые»

Шесть девочек госпитализированы после ДТП с грузовиком на трассе «Скандинавия» в Ленинградской области 7 сентября. Уточнённую информацию сообщает администрация области со ссылкой на региональный комитет по здравоохранению.
Две девочки — в тяжелом состоянии. Одна с политравмами доставлена в сестрорецкую больницу, вторая с переломом позвоночника — в многопрофильную больницу имени Раухфуса. Четырёх отвезли в Рощинскую межрайонную больницу. Ещё четыре человека, по данным комитета, «осматриваются». Погибли, как и сообщалось ранее, две девочки.
ДТП произошло 7 сентября около 10:40 на 59-м километре автодороги «Скандинавия», неподалеку от Огоньков. По предварительной версии, тягач «Скания» с полуприцепом врезался в машину сопровождения, ехавшую в попутном направлении, — легковой Ford MAX. «Форд» от удара откинуло в двигавшуюся впереди группу несовершеннолетних велосипедистов — 11 девочек в возрасте 14–15 лет. Удар был такой силы, что из легковушки вылетел двигатель. Погибшие — две девочки, среди пострадавших — их тренер. Трасса в сторону Выборга перекрыта, организован объезд. Возбуждено уголовное дело. В ДТП попали, по данным «Фонтанки», воспитанницы ГБОУ школы-интерната «Олимпийский резерв» Курортного района Петербурга. Подробности читайте на «Фонтанке».