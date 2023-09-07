Грузовик сбил девочек-велосипедисток на «Скандинавии». Что известно к этому часу

Фото: прокуратура Ленинградской области Поделиться Поделиться





Страшное ДТП произошло 7 сентября около 10:40 на 59-м километре автодороги «Скандинавия», неподалеку от Огоньков в Выборгском районе Ленинградской области. Грузовик сбил группу юных велосипедистов — 11 человек. По предварительным данным полиции, погибли двое. Пострадали, по разной информации, от шести до десяти человек.



Что случилось, кто виноват По предварительной версии, тягач «Скания» с полуприцепом врезался в машину сопровождения, ехавшую в попутном направлении, — легковой Ford MAX. «Форд» от удара откинуло в двигавшуюся впереди группу несовершеннолетних велосипедистов — 11 девочек в возрасте 14–15 лет. Погибшие — две девочки, среди пострадавших — их тренер.



За рулем грузовика, по данным источника «Фонтанки», был 31-летний гражданин Узбекистана, работающий в России на законных основаниях.

«Удар был такой силы, что вылетел двигатель. Скорость водителя оценить сложно, может, отвлекся, уснул, или стало плохо. Водитель не пострадал, он вышел из машины, но ни к кому не стал подходить, думаю, он в шоке», — рассказал очевидец изданию 47news.



На место ДТП направили пять бригад скорой помощи и вертолет от области и еще пять бригад и вертолет из Петербурга.

Движение на 59-м км «Скандинавии» полностью перекрыли в сторону Выборга, организован объезд. В обратном направлении движение открыто в штатном режиме. На месте образовалась пробка. По данным на 13:20, её длина около 4 км.



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Откуда девочки-велосипедистки В ДТП попали, по данным «Фонтанки», воспитанницы ГБОУ школы-интерната «Олимпийский резерв» Курортного района Петербурга. Директор школы Вячеслав Ванжин подтвердил, что это был тренировочный выезд для девочек 14–15 лет. С ними был 69-летний тренер. Он числится среди пострадавших.



У тренера не было разрешения на проведение тренировки, он отправился на трассу без согласований, заявил РИА Новости глава Федерации велосипедного спорта Екимов. «Даже если группа, как и положено, была прикрыта машиной со всеми опознавательными знаками, мимо мчатся автомобили со скоростью в четыре раза выше», — отметил глава федерации.

«Мой ребенок занимается в этой школе. Любит до безумия. А я каждый раз жду от него сообщения: «Ма, треня закончилась, я домой». Рыдаю уже 2 часа, не могу остановиться», — рассказывает Алёна, подписчица группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте». «Я вчера проезжал эту группу велосипедистов, они едут в крайнем правом ряду, машина сопровождения с желтыми проблесковыми маячками, видно ее хорошо издалека, я ехал тоже в правом ряду со скоростью около100 км/ч и без проблем их объехал, там движение не плотное. Как их можно было не увидеть? Либо телефон, либо уснул!» — предполагает Антон.



Уголовное дело и проверки ГУ МВД по Петербургу и области возбудило уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ — нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц. Такое деяние наказывается принудительными работами на срок до 5 лет, лишением свободы на срок до 7 лет с лишением права заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Прокуратура Ленинградской области начала проверку спортивной школы, организовавшей маршрут велосипедистов. Возбуждение дела признано законным. Принято решение о передаче дела в СУ СК по Ленинградской области. Кроме того, прокуратура организовала проверку соблюдения требований законодательства организацией, осуществляющей грузовые перевозки на автомобиле участника ДТП.



Водитель фуры в рамках возбужденного уголовного дела допрошен в качестве подозреваемого и задержан в порядке статьи 91 УПК РФ, сообщает главк.

Кто владелец грузовика По предварительной информации «Фонтанки», «Скания» числится за компанией «Неруд-Люкс». Она зарегистрирована во Всеволожском районе Ленинградской области, предоставляет услуги по перевозкам. По данным СПАРК, у фирмы есть один грузовой автомобиль в лизинге, договор заключён с ПАО «ЛК Европлан» с ноября 2021-го до ноября 2024 года. Гендиректор «Неруд-Люкс» на звонок «Фонтанки» не ответила.

Реакция властей Губернаторы Санкт-Петербурга Александр Беглов и Ленинградской области Александр Дрозденко взяли под личный контроль оказание помощи пострадавшим в ДТП. В Петербурге организован оперативный штаб, который возглавил лично Беглов. На место ДТП направлена спецтехника, а также 10 бригад скорой помощи из Санкт-Петербурга и Ленинградской области, задействована санавиация.

Второе смертельное ДТП на севере Ленобласти за два дня

Смертельное ДТП с грузовиком произошло и вчера, 6 сентября, около 11:50 на 106-м километре соседней трассы «Сортавала». Погибли тоже два человека. По версии полиции, 74-летний водитель KIA Soul выехал на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с эвакуатором «ПУМ». Эвакуатор по инерции продолжил движение и по касательной столкнулся с Renault Duster под управлением 56-летнего водителя, а затем с тягачом SITRAK с полуприцепом, за рулем которого был 47-летний мужчина. Большегруз опрокинулся на эвакуатор, щебень высыпался на дорогу. Водители «КИА» и эвакуатора от полученных травм скончались на месте.

