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    За рулем грузовика, сбившего юных велосипедисток, сидел водитель из Средней Азии

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    «Фонтанка» выяснила, кто управлял грузовиком, сбившим юных велосипедисток и их тренера на трассе «Скандинавия». Как сообщил источник в правоохранительных органах, водитель — 31-летний гражданин Узбекистана, работающий в России на законных основаниях.

    В 10.38 на 59 километре трассы водитель «Скании» с прицепом врезался в попутный «Форд Макс» под управлением 69-летнего тренера. От удара машина налетела на колонну из 11 девочек 14-15 лет на велосипедах. В результате две юных спортсменки погибли на месте, семь человек, среди которых тренер, ранены.

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