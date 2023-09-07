За рулем грузовика, сбившего юных велосипедисток, сидел водитель из Средней Азии

«Фонтанка» выяснила, кто управлял грузовиком, сбившим юных велосипедисток и их тренера на трассе «Скандинавия». Как сообщил источник в правоохранительных органах, водитель — 31-летний гражданин Узбекистана, работающий в России на законных основаниях.



В 10.38 на 59 километре трассы водитель «Скании» с прицепом врезался в попутный «Форд Макс» под управлением 69-летнего тренера. От удара машина налетела на колонну из 11 девочек 14-15 лет на велосипедах. В результате две юных спортсменки погибли на месте, семь человек, среди которых тренер, ранены.