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    Девочки и тренер. Кто пострадал в ДТП «Скандинавии»

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    В массовом ДТП на «Скандинавии» с участием велосипедистов пострадали девочки-подростки и 69-летний тренер. Как рассказал «Фонтанке» директор школы-интерната «Олимпийский резерв» в Курортном районе Вячеслав Ванжин, в тренировочном выезде принимали участие девочки 14–15 лет. Ранее администрация Ленобласти сообщала, что тренер в числе пострадавших.

    Как сообщает ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, в результате аварии погибли двое, еще 10 человек ранены. По предварительным данным, фура по неустановленной причине совершила наезд на группу велосипедистов и машину сопровождения.

    «Полиция устанавливает обстоятельства аварии. Трасса «Скандинавия» перекрыта в сторону г. Выборг. Организован объезд с 52 по 65 км трассы», — добавили в главке полиции.

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