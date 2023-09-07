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    В результате ДТП на трассе «Скандинавия» пострадали не меньше 10 человек, есть погибшие

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    Фото: Прокуратура Ленобласти
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    Не меньше десяти человек пострадали в результате ДТП на «Скандинавии», где фура врезалась в группу велосипедистов.

    По предварительной информации, два человека погибли, стало известно «Фонтанке» 7 сентября.

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    ДТП на трассе «Скандинавия» в районе развязки на поселок Огоньки произошло около 10:45. Как сообщает пресс-служба «Упрдор Северо-Запад», фура по неустановленной причине совершила наезд на группу велосипедистов и машину сопровождения. Заняты первая и третья полосы движения в сторону Выборга, проезд возможен по второй полосе.

    Причины и обстоятельства ДТП устанавливают правоохранители.

    Фото: Прокуратура Ленобласти

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