Грузовик снес группу юных велосипедисток на Скандинавии, 12 пострадавших: трансляция онлайн

Грузовик влетел в машину сопровождения школы-интерната «Олимпийский резерв» Курортного района. Тренерский «Форд» отбросило на колонну юных велосипедисток. В результате минимум двое из них погибли, еще десять человек, включая 69-летнего тренера, получили различные травмы. На месте работают оперативные службы. «Фонтанка» в режиме онлайн собирает всё, что известно о ДТП.
Руководство спортивной школы, в которой воспитываются попавшие в ДТП в Ленинградской области велосипедистки, выехало на место происшествия, заявил РИА Новости сотрудник школы.
Погибшим девочкам 14 и 15 лет. Младшая из Орловской, старшая из Тюменской области. Дети приехали из Воронежа, Уфы, Перми.
«Фонтанка» поговорила с родителями девочек-велосипедисток, которые пострадали в ДТП на трассе «Скандинавия». Почти все они только переехали в Петербург из своих спортивных школ в других регионах.
Рассказы родителей читайте здесь.
Читатели «Фонтанки», напротив, пишут, что «сколько ездим по этой дороге, всегда велосипедисты там тренируются и всегда мимо них ехать страшно».
«Каждый раз, когда их обгонял, про себя думал, что рано или поздно эти тренировки закончатся печально. Они там ездят еще со времен СССР, но тогда трафик был просто смешной и скорости тоже. Время изменилось, а они по-прежнему там тренируются. Результат совершенно закономерен. Увы. Жаль девочек конечно», - резюмировал читатель «Фонтанки».
Глава спорткомитета Антон Шантырь добавил, что у тренера сбитых велосипедисток Юрия Воробейкова была положительная репутация и он был с ним знаком.
«Я знаю всех тренеров, и этого тренера знаю. Он давно работает с женщинами, в женском велосипедном спорте, профессиональный тренер с положительной репутацией. Его воспитанницы всегда были призёрами и победителями первенств и Петербурга, и России. Поэтому в данном случае ничего плохого про него сказать не могу.
Поэтому для меня пока остается загадкой, как с этим профессиональным тренером группа велосипедистов туда выехала, где действительно очень много грузового транспорта. Да, сейчас будем разбираться. Вообще обычно в журнале у каждого тренера должен быть прописан план мероприятий на неделю и кто куда едет.
Ещё всё зависит от нагрузки. В нашем регионе не так много пересечённой местности, вот и разные трассы, разные направления выбираются, но в данном случае в Сестрорецке все дороги ведут по нижнему шоссе в сторону либо Озерков, либо в сторону Полян, где я часто встречаю велосипедистов. Ну и сам катаюсь там. В общем-то, там, в принципе, не такое оживлённое движение, и скорость движения ограничена. Вот каким образом, ещё раз говорю, на скоростную магистраль попали, не понимаю. Будем разбираться».
Глава спорткомитета, серебряный призер Олимпиады Антон Шантырь прокомментировал «Фонтанке» ДТП с велосипедистками на трассе «Скандинавия» – по его словам, всем тренерам известно о запрете на выезд на скоростные трассы.
«Жуткая трагедия произошла сегодня на скоростной трассе «Скандинавия». Приношу соболезнования родным и близким погибших и пострадавшим. Разбираемся сейчас в рабочем порядке, каким образом спортсмены вообще попали на скоростную трассу. Насколько я понимаю, она не является магистралью, где по правилам дорожного движения запрещен выезд велосипедистов, но на мой взгляд, это как отче наш – выезжать на скоростные трассы нельзя. Даже с сопровождением. Об этом говорится везде и всегда, и в моё время мы никогда не выезжали с Кузнецовым Александром Анатольевичем (тренер Антона Шантыря. – Прим. ред.) ни на какие скоростные трассы, где разрешённая скорость передвижения выше 60 километров в час.
Всегда вижу велосипедистов на простых магистралях, на маленьких трассах, но на скоростной магистрали… Не раз в Выборге был в этом году, в том числе и на этой скоростной трассе. Никогда там не видел велосипедистов. И как они туда попали, даже ума не приложу. Причём никаких соревнований не проводилось, то есть они не перемещались из точки А в точку Б, грубо говоря. Бывают такие случаи, когда где-то проходят соревнования, и чтобы добраться до них (до старта), нужно проехать кусочек где-то по скоростной магистрали, некоторые позволяют себе выезжать на скоростные магистрали. Но в данном случае это был точно не тот случай. Насколько я в курсе, это была рядовая тренировка. Разбираемся. Безусловно, великая трагедия, которая будет уроком для нас для всех. На дороге разные случаи происходят, но здесь, конечно, ну такая тяжёлая ситуация».
Аварию на Скандинавии прокомментировал губернатор Петербурга Александр Беглов.
«Сегодня на трассе «Скандинавия» случилась трагедия. Грузовой автомобиль врезался в группу велосипедисток школы олимпийского резерва из Сестрорецка. Пострадали 11 детей, из них два ребёнка погибли. На место были направлены 10 бригад скорой помощи и вертолеты из Петербурга и Ленинградской области. Сейчас все дети доставлены в лечебные учреждения. Одна из девочек уже прооперирована и находится в реанимации», – сообщил градоначальник.
Губернатор выразил соболезнования семьям погибших и пообещал оказать всем необходимую помощь.
«Пострадавшим скорейшего выздоровления. Сделаем все, что для этого требуется, в том числе будут обеспечены программы реабилитации. Держу ситуацию на особом контроле. Мы на связи с правоохранительными органами, которые проводят тщательное расследование произошедшего», – написал Беглов.
Еще одно видео последствий аварии. На месте работают специалисты.
Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев призвал к тщательному расследованию аварии с велосипедистками на "Скандинавии".
«Мы берем под контроль ситуацию с данным происшествием, - сказал Свищев ТАСС. - Выражаем соболезнования пострадавшим и родственникам. Необходимо провести тщательное расследование, проверить, действительно ли тренер не имел разрешения на проведение тренировки».
Аварию на месте прокомментировал врио начальника Управления ГИБДД ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти Аркадий Старов.
ГИБДД
Вертолет МЧС России доставляет пострадавших в ДТП в Ленинградской области в медицинские учреждения.
МЧС России
ФКУ Упрдор «Северо-Запад» совместно с ГИБДД принимает меры для организации движения на федеральной дороге А-181 «Скандинавия» после аварии.
В связи с ДТП на 59-м км трассы движение транспорта на участке с 52-го по 64-й км в сторону Выборга перекрыто. В качестве альтернативного маршрута водители могут через развязку на 52-м км повернуть на региональную дорогу 41А-180 (Парголово — Огоньки) и вернуться на трассу А-181 «Скандинавия» через развязку на 64-м км. К регулировке движение привлечены сотрудники ГИБДД.
Маршрут объезда на карте можно посмотреть здесь
За рулем грузовика, сбившего юных велосипедисток, сидел водитель из Средней Азии
Как сообщил источник в правоохранительных органах, водитель — 31-летний гражданин Узбекистана, работающий в России на законных основаниях.
Трассу «Скандинавия» полностью перекрыли в месте ДТП, в котором погибли юные велосипедистки
В Выборгском районе Ленобласти растет пробка в районе 59-го километра федеральной трассы А-181, где произошло ДТП с несколькими погибшими и пострадавшими. Ранее здесь была открыта одна полоса, теперь закрыты все три, передает 47news.
По уточненной информации Комитета по здравоохранению Ленобласти в ДТП на трассе всего 12 пострадавших, из них двое погибших.
Две пострадавших девочки в тяжелом состоянии с политравмами и переломом позвоночника были направлены в Сестрорецкую больницу и в многопрофильную больницу им. Раухфуса соответственно. Четверо пострадавших направлены в Рощинскую межрайонную больницу, остальные четверо пострадавших осматриваются.
Администрация Ленинградской области
ДТП с участием самосвала на трассе «Скандинавия» в Ленинградской области, где погибли юные велогонщицы - вина тренера, заявил президент Федерации велосипедного спорта России Вячеслав Екимов.
«Это вина тренера, абсолютно, потому что со слов директора школы никто не разрешал этой группе выезжать на скоростную трассу с детьми 14–15 лет», — цитирует Екимова «Матч ТВ». Он призвал всех тренеров, готовящих гонщиков, «к здравому смыслу»: никогда не выезжать на скоростные магистрали.
Водитель фуры допрошен и задержан в рамках возбужденного уголовного дела.
Губернаторы Санкт-Петербурга и Ленинградской области взяли под личный контроль оказание помощи пострадавшим в ДТП на трассе Скандинавия
В Петербурге организован Оперативный штаб, который возглавил губернатор города Александр Беглов.
На место ДТП направлена спецтехника, а также 10 бригад скорой помощи из Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Задействована санавиация.
В настоящее время медицинская инфраструктура агломерации готовится принять пострадавших. Всем будут оказаны необходимые меры поддержки.
читатель «Фонтанки»
Грузовиком, по предварительной информации «Фонтанки», владеет компания «Неруд-Люкс». Она зарегистрирована во Всеволожском районе Ленинградской области, предоставляет услуги по перевозкам.
По данным СПАРК, у фирмы есть один грузовой автомобиль в лизинге, договор заключён с ПАО «ЛК Европлан» ноября 2021 до ноября 2024 года. Гендиректор «Неруд-Люкс» на звонок «Фонтанки» не ответила.
ГУ МВД по Петербургу и области возбудило уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ — нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц. Такое деяние наказывается принудительными работами на срок до 5 лет, лишением свободы на срок до 7 лет с лишением права заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.
Прокуратура Ленинградской области начала проверку спортивной школы, организовавшей маршрут велосипедистов. Возбуждение дела признано законным. Принято решение о передаче дела в СУ СК по Ленинградской области. Кроме того, прокуратура организовала проверку соблюдения требований законодательства организацией, осуществляющий грузовые перевозки на автомобиле участника ДТП.
Прокуратура Ленинградской области
Важно: у тренера не было разрешения
У тренера не было разрешения на проведение тренировки, он отправился на трассу без согласований, заявил РИА Новости глава Федерации велосипедного спорта Екимов. «Даже если группа, как и положено, была прикрыта машиной со всеми опознавательными знаками, мимо мчатся автомобили со скоростью в четыре раза выше», — отметил глава федерации.
На место ДТП направили пять бригад скорой помощи и вертолет от области и еще пять бригад и вертолет из Петербурга.
Движение на 59-м км «Скандинавии» полностью перекрыли в сторону Выборга, организован объезд. В обратном направлении движение открыто в штатном режиме. На месте образовалась пробка. По данным на 13:20, её длина около 4 км.
В массовом ДТП на «Скандинавии» с участием велосипедистов пострадали девочки-подростки и 69-летний тренер. Как рассказал «Фонтанке» директор школы-интерната «Олимпийский резерв» в Курортном районе Вячеслав Ванжин, в тренировочном выезде принимали участие девочки 14–15 лет. Ранее администрация Ленобласти сообщала, что тренер в числе пострадавших.
Как сообщает ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, в результате аварии погибли двое, еще 10 человек ранены. По предварительным данным, фура по неустановленной причине совершила наезд на группу велосипедистов и машину сопровождения.
На кадрах с места ДТП видны накрытые тела погибших, врачи скорой помощи заняты пострадавшими девочками на обочине. На асфальте разбросаны части от «Форда Макс», из машины после удара «Скании» в буквальном смысле вылетел двигатель. Уже по этой детали можно оценить, какой силы было столкновение. На место для доставки тяжело пострадавших прилетел вертолет санавиации.
Прокуратура Ленинградской области