Грузовик снес группу юных велосипедисток на Скандинавии, 12 пострадавших: трансляция онлайн

Глава спорткомитета, серебряный призер Олимпиады Антон Шантырь прокомментировал «Фонтанке» ДТП с велосипедистками на трассе «Скандинавия» – по его словам, всем тренерам известно о запрете на выезд на скоростные трассы.



«Жуткая трагедия произошла сегодня на скоростной трассе «Скандинавия». Приношу соболезнования родным и близким погибших и пострадавшим. Разбираемся сейчас в рабочем порядке, каким образом спортсмены вообще попали на скоростную трассу. Насколько я понимаю, она не является магистралью, где по правилам дорожного движения запрещен выезд велосипедистов, но на мой взгляд, это как отче наш – выезжать на скоростные трассы нельзя. Даже с сопровождением. Об этом говорится везде и всегда, и в моё время мы никогда не выезжали с Кузнецовым Александром Анатольевичем (тренер Антона Шантыря. – Прим. ред.) ни на какие скоростные трассы, где разрешённая скорость передвижения выше 60 километров в час.



Всегда вижу велосипедистов на простых магистралях, на маленьких трассах, но на скоростной магистрали… Не раз в Выборге был в этом году, в том числе и на этой скоростной трассе. Никогда там не видел велосипедистов. И как они туда попали, даже ума не приложу. Причём никаких соревнований не проводилось, то есть они не перемещались из точки А в точку Б, грубо говоря. Бывают такие случаи, когда где-то проходят соревнования, и чтобы добраться до них (до старта), нужно проехать кусочек где-то по скоростной магистрали, некоторые позволяют себе выезжать на скоростные магистрали. Но в данном случае это был точно не тот случай. Насколько я в курсе, это была рядовая тренировка. Разбираемся. Безусловно, великая трагедия, которая будет уроком для нас для всех. На дороге разные случаи происходят, но здесь, конечно, ну такая тяжёлая ситуация».