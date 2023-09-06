Смертельное ДТП на трассе «Сортавала». На дороге щебень, грузовик в кювете, под ним видели эвакуатор

Два человека погибли в результате ДТП на автодороге «Сортавала» в Приозерском районе Ленинградской области. Об этом сообщают пресс-службы ГУ МВД по Петербургу и области и ФКУ Упрдор «Северо-Запад».



По данным полиции, 6 сентября около 11:50 на 106-м километре трассы, у поворота на посёлок Коммунары, столкнулись грузовик, эвакуатор, «КИА Соул» и «Рено Дастер». Два человека скончались на месте.

