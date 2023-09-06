Смертельное ДТП на трассе «Сортавала». На дороге щебень, грузовик в кювете, под ним видели эвакуатор

Два человека погибли в результате ДТП на автодороге «Сортавала» в Приозерском районе Ленинградской области. Об этом сообщают пресс-службы ГУ МВД по Петербургу и области и ФКУ Упрдор «Северо-Запад».
По данным полиции, 6 сентября около 11:50 на 106-м километре трассы, у поворота на посёлок Коммунары, столкнулись грузовик, эвакуатор, «КИА Соул» и «Рено Дастер». Два человека скончались на месте.
Основную версию рассказали в Упрдоре. Предположительно, водитель легкового автомобиля выехал на встречную полосу и совершил лобовое столкновение с эвакуатором, тонаром и другой легковушкой.
Очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте» пишут, что под самосвал угодил эвакуатор «Газон» и «валяются ещё обломки красной легковушки». Часть дороги засыпана щебнем. Судя по «Яндекс.Картам», затор образовался в обе стороны.
«На месте ДТП находятся представители обслуживающей дорогу подрядной организации, МЧС, скорая, ГИБДД. Движение организовано в реверсивном режиме. Причины и обстоятельства устанавливают правоохранители», — отмечают в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад».