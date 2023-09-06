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    Массовое ДТП со щебневозом на «Сортавале» начал выезд на «встречку»

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    Стали известны подробности смертельной аварии на трассе «Сортавала» в Приозерском районе Ленобласти. В столкновении четырех машин там погибли два водителя.

    ДТП случилось около 11:50 на 106-м километре федеральной автодороги. По уточненным данным, 74-летний водитель KIA Soul выехал на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с эвакуатором «ПУМ», сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. От удара эвакуатор по инерции продолжил движение и по касательной столкнулся с Renault Duster под управлением 56-летнего водителя, а затем с тягачом SITRAK с полуприцепом, за рулем которого был 47-летний мужчина. Грузовик вез щебень.

    В результате водители «КИА» и эвакуатора от полученных травм скончались на месте. Личность второго устанавливается.

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