На «Сортавале» грузовик снёс стоявшие на КПП машины и загорелся, есть погибшие

Грузовик протаранил автомобили на трассе А-121 «Сортавала» на выезде из Ленинградской области в Карелию 9 сентября. Последствия показали в паблике «Мегаполис».
Пожар на проезжей части наблюдали автомобилисты перед постом в Карелию субботним утром. Как сообщили в прокуратуре Ленинградской области, ему предшествовала серьёзная авария.
По предварительной информации надзора, водитель грузовика не справился с управлением и столкнулся с четырьмя машинами, которые стояли на КПП на границе с Карелией. Результатом стало возгорание. Судя по кадрам, сгорели две легковые и кабина грузового автомобиля.
Информация о пострадавших уточняется. 47news со ссылкой на дорожную полицию пишет, что предварительно известно о двух погибших.