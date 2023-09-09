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    На «Сортавале» грузовик снёс стоявшие на КПП машины и загорелся, есть погибшие

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    23 комментария

    Грузовик протаранил автомобили на трассе А-121 «Сортавала» на выезде из Ленинградской области в Карелию 9 сентября. Последствия показали в паблике «Мегаполис».

    Пожар на проезжей части наблюдали автомобилисты перед постом в Карелию субботним утром. Как сообщили в прокуратуре Ленинградской области, ему предшествовала серьёзная авария.

    ДТП и ЧП | Санкт-Петербург

    По предварительной информации надзора, водитель грузовика не справился с управлением и столкнулся с четырьмя машинами, которые стояли на КПП на границе с Карелией. Результатом стало возгорание. Судя по кадрам, сгорели две легковые и кабина грузового автомобиля.

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    Информация о пострадавших уточняется. 47news со ссылкой на дорожную полицию пишет, что предварительно известно о двух погибших.

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    Комментарии 22

    Гость09 Сен 2023 в 12:25
    Потерь нет!!!
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