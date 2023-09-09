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    После смертельного ДТП на «Сортавале» возбуждено уголовное дело

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    Водитель «Скании» стал фигурантом уголовного дела о нарушении ПДД после смертельной аварии перед КПП между Ленобластью и Карелией. Он не смог вовремя остановиться.

    Как сообщает пресс-служба регионального управления МВД, дело возбуждено 9 сентября по 5-й части статьи 264 — нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц.

    31-летний водитель около десяти утра ехал по трассе А-121 из Приозерска в Сортавалу. На границе регионов он врезался в попутную «Ниву» и «Ладу», которая прижала «Додж». После столкновения начался пожар, огонь с тягача перекинулся на легковые автомобили.

    Водитель и пассажир в «Ниве» погибли на месте.

    © Фонтанка.Ру

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