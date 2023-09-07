Президент федерации велоспорта: в ДТП с юными велосипедистками на «Скандинавии» вина тренера

ДТП с участием самосвала на трассе «Скандинавия» в Ленинградской области, где погибли две юные велогонщицы, прокомментировал президент Федерации велосипедного спорта России Вячеслав Екимов. По его мнению, вина за трагедию лежит на тренере.
«Это вина тренера, абсолютно, потому что со слов директора школы никто не разрешал этой группе выезжать на скоростную трассу с детьми 14–15 лет», — цитирует Екимова «Матч ТВ». Он призвал всех тренеров, готовящих гонщиков, «к здравому смыслу»: никогда не выезжать на скоростные магистрали.
В 10:38 7 сентября на 59-м километре федеральной трассы «Скандинавия» в Выборгском районе Ленобласти 31-летний гражданин Узбекистана на самосвале Scania врезался в попутный Ford Max сопровождения под управлением 69-летнего тренера, а тот отбросило на ехавших впереди велосипедисток 14–15 лет. В результате две девочки погибли. Семь человек, включая тренера, получили травмы. «Фонтанка» публиковала кадры с места ДТП.
«Фонтанка» ведет онлайн-трансляцию с оперативной информацией по ДТП с юными велосипедистками на «Скандинавии».