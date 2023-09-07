Президент федерации велоспорта: в ДТП с юными велосипедистками на «Скандинавии» вина тренера

ДТП с участием самосвала на трассе «Скандинавия» в Ленинградской области, где погибли две юные велогонщицы, прокомментировал президент Федерации велосипедного спорта России Вячеслав Екимов. По его мнению, вина за трагедию лежит на тренере.



«Это вина тренера, абсолютно, потому что со слов директора школы никто не разрешал этой группе выезжать на скоростную трассу с детьми 14–15 лет», — цитирует Екимова «Матч ТВ». Он призвал всех тренеров, готовящих гонщиков, «к здравому смыслу»: никогда не выезжать на скоростные магистрали.