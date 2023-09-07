Тела на асфальте и разлетевшийся «Форд». Видео с места ДТП на «Скандинавии»

читатель «Фонтанки»
Утром 7 сентября грузовик «Скания» влетел в машину сопровождения школы-интерната «Олимпийский резерв» Курортного района. Тренерский «Форд», в свою очередь, отбросило на колонну юных велосипедисток. В результате двое из них погибли, еще семь человек, включая 69-летнего тренера, получили различные травмы.
На кадрах с места ДТП видны накрытые тела погибших, врачи скорой помощи заняты пострадавшими девочками на обочине. На асфальте разбросаны части от «Форда Макс», из машины после удара «Скании» в буквальном смысле вылетел двигатель. Уже по этой детали можно оценить, какой силы было столкновение. На место для транспортировки тяжело пострадавших прилетел вертолет санавиации.
Ранее «Фонтанка» писала, что, по словам директора школы-интерната, тренировочный выезд совершали девочки 14–15 лет. Также было установлено, кто управлял грузовиком «Скания». По данным источника в правоохранительных органах, за рулем находился 31-летний приезжий из Узбекистана.
«Фонтанка» ведет онлайн-трансляцию с оперативной информацией по ДТП с юными велосипедистками на «Скандинавии».