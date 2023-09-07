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    Франция начала поставку беспилотников Украине. В ближайших планах — 150 «птичек»

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    Франция начала поставку беспилотников Украине, передает 6 сентября РБК со ссылкой на заявление министра обороны республики Себастьена Лекорню.

    «Более 150 беспилотников отобраны Украиной, поставки финансируются Францией и уже осуществляются», — цитирует РБК публикацию министра в одной из соцсетей.

    Уточняется, что речь идет о БПЛА, которые выпускает компания Delair. Она производит несколько типов дронов, включая разведывательные. Какие именно беспилотники получит Киев, министр не назвал.

    Напомним, в последние недели российские города подвергаются атакам беспилотников едва ли не каждую ночь. Так, 30 августа БПЛА атаковали сразу семь регионов России. Дроны были сбиты в Московской, Рязанской, Орловской, Брянской, Калужской областях, в Пскове и под Севастополем.

    Об атаке на Псков, в результате которой были повреждены 4 транспортных самолета Ил-76, «Фонтанка» подробно рассказывала здесь.

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    БПЛАФранция поставляет беспилотники УкраинеФранцияБеспилотник
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