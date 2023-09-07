Франция начала поставку беспилотников Украине. В ближайших планах — 150 «птичек»

Франция начала поставку беспилотников Украине, передает 6 сентября РБК со ссылкой на заявление министра обороны республики Себастьена Лекорню.



«Более 150 беспилотников отобраны Украиной, поставки финансируются Францией и уже осуществляются», — цитирует РБК публикацию министра в одной из соцсетей.



Уточняется, что речь идет о БПЛА, которые выпускает компания Delair. Она производит несколько типов дронов, включая разведывательные. Какие именно беспилотники получит Киев, министр не назвал.



Напомним, в последние недели российские города подвергаются атакам беспилотников едва ли не каждую ночь. Так, 30 августа БПЛА атаковали сразу семь регионов России. Дроны были сбиты в Московской, Рязанской, Орловской, Брянской, Калужской областях, в Пскове и под Севастополем.