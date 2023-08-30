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    Удар по Пскову и ещё шести регионам. Что известно о массовой атаке беспилотников в России

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    Сразу семь регионов России были атакованы беспилотниками ночью 30 августа. Атаки были остановлены в Московской, Рязанской, Орловской, Брянской, Калужской областях, в Пскове и под Севастополем.

    Атака на аэродром Пскова

    В Пскове дроны атаковали аэропорт — объект совместного базирования гражданской и военной авиации. Повреждения, по информации ТАСС, получили четыре самолета военно-транспортной авиации Ил-76, начался пожар, огонь охватил два летательных аппарата. В тушении, по данным МЧС, участвовали 21 единица техники и 65 человек. В комментарии с места ЧП в 2:26 представитель МЧС сообщил, что пожар локализован, производится проливка. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников отметил, что масштаб разрушений уточняется. Жертв нет.

    Михаил Ведерников

    Воздушное пространство над Псковом и областью ограничено. Городской аэропорт 30 августа работать не будет. В 2:23 губернатор Ведерников заявил, что все рейсы на среду отменены до выяснения характера повреждений взлетно-посадочной полосы. Росавиация проинформировала об отмене шести рейсов авиакомпании «Азимут» и двух рейсов «Икара». Все объекты аэропорта, обеспечивающие полёты, работают штатно.

    Беспилотники в Центральной России

    По данным Минобороны, средства ПВО сбили один беспилотник над Орловской областью. По информации губернатора Андрея Клычкова, уничтожено два аппарата.

    В Калужской области один беспилотник сбили (задело жилой дом), другой попал в резервуар для нефтепродуктов, и начался пожар.

    Два украинских беспилотника сбили в Рязанской области. Разрушений и пострадавших нет, сообщает РИА Новости со ссылкой на правительство региона.

    Ночью в Брянской области были сбиты четыре беспилотника, повреждено административное здание. Местная администрация сообщила о утреннем хлопке в здании СУ СК в областном центре. Утром средства ПВО уничтожили ещё два беспилотника, которые пытались атаковать телебашню в Брянске. Пожар быстро ликвидировали.

    Беспилотник, направлявшийся к Москве, был подавлен над территорией Рузского района Московской области. «Предварительно, пострадавших и разрушений нет», — проинформировал мэр Москвы Сергей Собянин. Во Внуково, Шереметьево и Домодедово, а также в аэропорту Жуковский вводилось временное ограничение полётов, 11 пассажирских рейсов были перенаправлены на запасные аэропорты.

    Во всех случаях сообщалось об отсутствии пострадавших.

    Атака морских беспилотников в Крыму

    Губернатор Севастополя Михаил Развожаев рассказал об отражении атаки около центральной бухты Севастополя. Точной информации о количестве и типе уничтоженных объектов нет.

    Кроме того, по данным Минобороны, в начале ночи российские самолеты уничтожили четыре быстроходных катера с десантными группами ВСУ.

    28 августа советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк предупредил о планируемом увеличении числа дронов, атакующих территорию России.

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