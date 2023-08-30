Псковский губернатор показал, как стреляли по БПЛА. Отменены восемь авиарейсов

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников ночью 30 августа в своём телеграм-канале опубликовал видео отражения атаки беспилотников на аэропорт Пскова.
В 8:01 Росавиация отчиталась о штатном режиме работы всех объектов воздушного транспорта в аэропорту Псков, а также Единой системы организации воздушного движения. Из соображений безопасности отменено шесть рейсов авиакомпании «Азимут» и два рейса авиакомпании «Икар» из Пскова. Судя по онлайн-табло, петербургских среди них нет.
«Аэропортом совместно с региональными службами принимаются оперативные меры для возобновления полетов в/из аэропорта Псков», — отмечается в сообщении.
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