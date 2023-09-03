В Петербурге раскрыли группировку врачей, которые за взятку ставили фальшивые диагнозы призывникам

Военные следователи Петербурга завершили расследование уголовного дела об освобождении от службы в армию за взятку. Как сообщает 3 сентября «Коммерсантъ», нескольких медиков подозревают в постановке поддельных диагнозов призывникам.



По версии следствия, за 250–300 тысяч рублей они подкладывали в личное дело клиента снимок реального больного, страдающего язвой желудка, пороком сердца или плоскостопием, с которыми человек получал категорию «В», то есть становился ограниченно годным к службе, а по факту освобождался от службы в армии.

