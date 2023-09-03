В Петербурге раскрыли группировку врачей, которые за взятку ставили фальшивые диагнозы призывникам

Военные следователи Петербурга завершили расследование уголовного дела об освобождении от службы в армию за взятку. Как сообщает 3 сентября «Коммерсантъ», нескольких медиков подозревают в постановке поддельных диагнозов призывникам.
По версии следствия, за 250–300 тысяч рублей они подкладывали в личное дело клиента снимок реального больного, страдающего язвой желудка, пороком сердца или плоскостопием, с которыми человек получал категорию «В», то есть становился ограниченно годным к службе, а по факту освобождался от службы в армии.
Врачи попали под подозрение осенью 2022 года после того, как сотрудники департамента военной контрразведки ФСБ заинтересовались личным делом 24-летнего айтишника. Когда молодого человека должны были забрать в армию, его личное дело вдруг начало перемещаться между тремя военкоматами. В беседе с оперативникам петербуржец рассказал, что не испытывал «тяги к военной службе», поэтому заплатил 250 тысяч рублей знакомому за «белый билет», а затем выполнял команды этого человека.
В итоге следователи раскрыли схему снятия с учета по подложным диагнозам, по которой врачи «обслуживали» примерно несколько десятков человек в год. Всего удалось выявить 12 эпизодов получения взяток.
Все фигуранты дела, за исключением вероятного лидера группы, экс-главы Центра военно-врачебной экспертизы Санкт-Петербурга Владимира Килимчука, признали свою вину. Предполагаемый организатор утверждает, что его оговорили подчиненные.