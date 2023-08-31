Зерновая сделка и встреча двух президентов: о чем говорил Лавров с коллегой из Турции

Зерновая сделка была одной из главных тем переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Москве, заявил 31 августа турецкий глава МИД Хакан Фидан в ходе совместной пресс-конференции. Ее трансляция велась в официальном YouTube-канале МИД РФ.
«Зерновая инициатива стояла в центре внимания в повестке дня. Мы сделали акцент на определяющую роль инициативы с точки зрения глобальной продовольственной безопасности», — заявил Хакан Фидан, уточнив, что у России есть свои требования относительно вывоза российского зерна и удобрений.
На этом же сделал акцент и министр Лавров, который повторил за президентом РФ Владимиром Путиным тезис, что Россия готова возобновить черноморскую инициативу в тот момент, когда страны Запада начнут выполнять российскую часть договоренностей.
«Как только все те заверения, которые содержатся в меморандуме Россия-ООН, будут выполнены, мы тут же возвращаемся к выполнению всего того, что записано в украинской части этого пакета», — отметил Сергей Лавров.
По его словам, генсек ООН Антониу Гутерриш на встрече в Йоханнесбурге сообщил министру Лаврову о новых предложениях по сделке, которые не содержали никаких гарантий. Министр Лавров убежден, что Запад не хочет проявлять конструктивный подход к российской части зерновой сделки.
При этом глава российского МИДа отметил отсутствие кризиса в сфере продовольствия ввиду отсутствия скачка цен. Россия, как гарантировал Путин, компенсирует часть зерна, направлявшегося с Украины в беднейшие страны мира.
Другие темы переговоров:
- Организация неформального саммита с участием Путина и Эрдогана в ближайшие дни;
- Помощь России в ликвидации лесных пожаров и последствий землетрясения в Турции;
- Роль Турции в качестве посредника между Россией и Украиной;
- Поставка 1 млн тонн российского зерна в Турцию по льготной цене и готовность Катара участвовать в финансировании этих поставок;
- Готовность России наращивать экспорт газа в Турцию, в том числе через создание в республике газораспределительного хаба.