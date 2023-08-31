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    Зерновая сделка и встреча двух президентов: о чем говорил Лавров с коллегой из Турции

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    Зерновая сделка была одной из главных тем переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Москве, заявил 31 августа турецкий глава МИД Хакан Фидан в ходе совместной пресс-конференции. Ее трансляция велась в официальном YouTube-канале МИД РФ.

    «Зерновая инициатива стояла в центре внимания в повестке дня. Мы сделали акцент на определяющую роль инициативы с точки зрения глобальной продовольственной безопасности», — заявил Хакан Фидан, уточнив, что у России есть свои требования относительно вывоза российского зерна и удобрений.

    На этом же сделал акцент и министр Лавров, который повторил за президентом РФ Владимиром Путиным тезис, что Россия готова возобновить черноморскую инициативу в тот момент, когда страны Запада начнут выполнять российскую часть договоренностей.

    «Как только все те заверения, которые содержатся в меморандуме Россия-ООН, будут выполнены, мы тут же возвращаемся к выполнению всего того, что записано в украинской части этого пакета», — отметил Сергей Лавров.

    По его словам, генсек ООН Антониу Гутерриш на встрече в Йоханнесбурге сообщил министру Лаврову о новых предложениях по сделке, которые не содержали никаких гарантий. Министр Лавров убежден, что Запад не хочет проявлять конструктивный подход к российской части зерновой сделки.

    При этом глава российского МИДа отметил отсутствие кризиса в сфере продовольствия ввиду отсутствия скачка цен. Россия, как гарантировал Путин, компенсирует часть зерна, направлявшегося с Украины в беднейшие страны мира.

    Другие темы переговоров:

    В ходе российско-африканского саммита Путин пообещал бесплатно направить в ЦАР, Эритрею, Буркина-Фасо, Зимбабве, Мали и Сомали по 25–30 тыс. тонн зерна. Накануне посол Йемена также поблагодарил российские власти за зерно на безвозмездной основе.

    Россия отказалась продлевать зерновую сделку с 18 июля. По словам президента Путина, ни одно из российских условий не было выполнено.

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    Зерновая сделкаСергей ЛавровХакан ФиданМИДПереговоры
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