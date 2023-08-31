Зерновая сделка и встреча двух президентов: о чем говорил Лавров с коллегой из Турции

Зерновая сделка была одной из главных тем переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Москве, заявил 31 августа турецкий глава МИД Хакан Фидан в ходе совместной пресс-конференции. Ее трансляция велась в официальном YouTube-канале МИД РФ.

«Зерновая инициатива стояла в центре внимания в повестке дня. Мы сделали акцент на определяющую роль инициативы с точки зрения глобальной продовольственной безопасности», — заявил Хакан Фидан, уточнив, что у России есть свои требования относительно вывоза российского зерна и удобрений.

