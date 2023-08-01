Йемен поблагодарил Россию за бесплатное зерно. На очереди — еще шесть стран Африки

Посол Йемена Салем аль-Вахейши поблагодарил власти РФ за бесплатное зерно, но сообщил о трудностях с экспортом, пишет 1 августа РИА Новости. Зерно на безвозмездной основе должно достаться еще шести странам Африки.



Салем аль-Вахейши рассказал о переговорах с МИД России, в ходе которых официальные лица заверили Йемен в том, что решение РФ о бесплатной поставке пшеницы беднейшим странам Африки действительно, однако существуют трудности с экспортом зерна. Он поблагодарил Россию за это решение.



В ходе саммита Россия — Африка президент РФ Владимир Путин заявил, что в ближайшие месяцы Россия бесплатно направит в ЦАР, Эритрею, Буркина-Фасо, Зимбабве, Мали и Сомали по 25–30 тыс. тонн зерна. Россия, по словам Путина, возьмет на себя финансовые обязательства по транспортировке продукции.

