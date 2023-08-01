    Сейчас

    +26˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +26˚C

    Облачно, Без осадков

    Ощущается как 25

    3 м/с, южн

    755мм

    39%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd91.78eur100.7

    Йемен поблагодарил Россию за бесплатное зерно. На очереди — еще шесть стран Африки

    581
    17 комментариев

    Посол Йемена Салем аль-Вахейши поблагодарил власти РФ за бесплатное зерно, но сообщил о трудностях с экспортом, пишет 1 августа РИА Новости. Зерно на безвозмездной основе должно достаться еще шести странам Африки.

    Салем аль-Вахейши рассказал о переговорах с МИД России, в ходе которых официальные лица заверили Йемен в том, что решение РФ о бесплатной поставке пшеницы беднейшим странам Африки действительно, однако существуют трудности с экспортом зерна. Он поблагодарил Россию за это решение.

    В ходе саммита Россия — Африка президент РФ Владимир Путин заявил, что в ближайшие месяцы Россия бесплатно направит в ЦАР, Эритрею, Буркина-Фасо, Зимбабве, Мали и Сомали по 25–30 тыс. тонн зерна. Россия, по словам Путина, возьмет на себя финансовые обязательства по транспортировке продукции.

    Также Путин рассказал, что Россия поставляет вооружение более чем 40 странам Африки, в том числе на безвозмездной основе ради «укрепления суверенитета» государств. Кроме того, он сообщил, что РФ в общей сложности списала задолженности стран Африки на 23 миллиарда долларов.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ5
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 17

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    17
    close