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    Путин: Россия списала африканским странам долги на 23 миллиарда долларов

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    В общей сложности Россия списала задолженности стран Африки на 23 миллиарда долларов. Об этом заявил президент Владимир Путин 28 июля в рамках пленарного заседания саммита Россия — Африка.

    При этом глава государства отметил, что страна направит на эти цели еще около 90 миллионов долларов.

    «Россия участвует и в усилиях по облегчению долгового бремени стран Африки. К настоящему времени общая сумма списанной нами задолженности составляет 23 миллиарда долларов», — рассказал президент. Владимир Путин добавил, что выделенные 90 миллионов пойдут на развитие стран Африки. Средства выделят «по последним запросам».

    Владимир Путин подчеркнул, что Россия готова искренне и сообща «работать на перспективу» со странами Африки.

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    Россия - Африка
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