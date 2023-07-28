Путин: Россия списала африканским странам долги на 23 миллиарда долларов

В общей сложности Россия списала задолженности стран Африки на 23 миллиарда долларов. Об этом заявил президент Владимир Путин 28 июля в рамках пленарного заседания саммита Россия — Африка.



При этом глава государства отметил, что страна направит на эти цели еще около 90 миллионов долларов.

«Россия участвует и в усилиях по облегчению долгового бремени стран Африки. К настоящему времени общая сумма списанной нами задолженности составляет 23 миллиарда долларов», — рассказал президент. Владимир Путин добавил, что выделенные 90 миллионов пойдут на развитие стран Африки. Средства выделят «по последним запросам».