Путин рассказал о военной помощи Африке. Частично — на безвозмездной основе

Россия поставляет вооружение более чем 40 странам Африки, часть таких поставок идет на безвозмездной основе, заявил 28 июля в ходе пленарного заседания саммита Россия — Африка президент РФ Владимир Путин.



«РФ заключила соглашение о военно-техническом сотрудничестве с более чем с 40 государствами Африки, которым мы поставляем широкую номенклатуру вооружения и техники», — заявил Владимир Путин (цитата по трансляции телеканала «Россия-24»).

По его словам, часть из помощи идет на безвозмездной основе ради укрепления суверенитета государств. Путин отметил, что страны Африки активно участвуют в военно-технических формах и учениях, которые проводит Россия.