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    Путин рассказал о военной помощи Африке. Частично — на безвозмездной основе

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    Россия поставляет вооружение более чем 40 странам Африки, часть таких поставок идет на безвозмездной основе, заявил 28 июля в ходе пленарного заседания саммита Россия — Африка президент РФ Владимир Путин.

    «РФ заключила соглашение о военно-техническом сотрудничестве с более чем с 40 государствами Африки, которым мы поставляем широкую номенклатуру вооружения и техники», — заявил Владимир Путин (цитата по трансляции телеканала «Россия-24»).

    По его словам, часть из помощи идет на безвозмездной основе ради укрепления суверенитета государств. Путин отметил, что страны Африки активно участвуют в военно-технических формах и учениях, которые проводит Россия.

    Путин отметил, что при всех плюсах развития Африки во многих регионах континента ситуация нестабильная. По его словам, это последствия тяжелого наследия колониализма. В этой связи Кремль предлагает содействие в урегулировании конфликтов в странах Африки, а также обучать военных.

    В Петербурге проходит второй день российско-африканского саммита под названием «Технологии и безопасность во имя суверенного развития на благо человека». В Северную столицу прилетели делегации из 49 стран, 17 из которых представлены главами государств.

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    Гость28 Июл 2023 в 12:27
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