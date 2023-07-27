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    Российское зерно вместо украинского, борьба с вирусами. Главные заявления Владимира Путина на форуме Россия — Африка

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    В Петербурге начался долгожданный форум Россия — Африка. Его главный девиз — «Технологии и безопасность во имя суверенного развития на благо человека». С вступительной речью на пленарном заседании второго российско-африканского форума выступил президент России Владимир Путин. Главное из выступления главы государства — в материале «Фонтанки».

    Потенциал Африки

    Среднегодовые темпы роста ВВП континента за последние 20 лет (4–4,5% в год) превышают общемировые. Население приближается к 1,5 миллиарда человек и растет быстрее, чем где-либо в мире.

    Товарооборот России и Африки

    По итогам прошлого года российско-африканский товарооборот достиг 18 миллиардов долларов. Это один из очевидных результатов сочинского саммита Россия — Африка. Свыше 50 процентов российских поставок в Африку — это машины и оборудование, химическая продукция, а также продовольствие.

    По зерновой сделке

    Россия экспортировала в Африку в 2022 году 11,5 миллиона тонн зерна, только за первые шесть месяцев этого года — почти уже 10 миллионов тонн. За почти год в рамках этой так называемой сделки из Украины было экспортировано в общей сложности 32,8 миллиона тонн грузов, из которых более 70 процентов, уважаемые друзья, поступили в страны с высоким и выше среднего уровнями доходов, включая -– и прежде всего имея в виду — Евросоюз, тогда как на долю таких стран, как Эфиопия, Судан, Сомали и ряда других, пришлось — прошу внимания — менее 3% от общего объёма — меньше 1 миллиона тонн.

    Российское зерно взамен украинского

    Я скажу прямо: нас лицемерно обвиняют в сложившейся кризисной ситуации на мировом продовольственном рынке. Наша страна в состоянии заместить украинское зерно, как на коммерческой, так и в виде безвозмездной помощи наиболее нуждающимся странам Африки. Тем более, что у нас в этом году вновь ожидается рекордный урожай. Мы будем готовы в ближайшем три-четыре месяца безвозмездно предоставить Буркина-Фасо, Зимбабве, Сомали, Центрально-Африканской Республике 250 тысяч тонн зерна.

    В этот момент в зале раздались аплодисменты.

    Доля Украины на мировом рынке

    Украина за прошлые сельскохозяйственный год произвела порядка 55 млн тонн зерновых, экспорт составил — 47 млн тонн. Немало. Из них — 17 млн тонн пшеницы, а Россия, уважаемые коллеги, собрала в прошлом году 156 млн тонн, из них 60 млн тонн экспортировала. Из них — 48 млн тонн пшеницы. Доля России на мировом рынке составила 20%, Украины — менее пяти. А значит Россия вносит существенный вклад в глобальную продовольственную безопасность и является ответственным международным поставщиком.

    Россия заинтересована в том, чтобы Африка смогла сама себя кормить

    Мы убеждены, что при применении соответствующих аграрных технологий сельхозпроизводства Африка может не только накормить себя самостоятельно и обеспечить свою продовольственную безопасность, но и стать экспортером различных видов продовольствия, а со стороны России будет только поддержка.

    Увеличение нефтегазового экспорта России

    За последние два года увеличился в 2,6 раза экспорт в Африку российской сырой нефти, нефтепродуктов, сжиженного природного газа

    Приглашение на Всемирный фестиваль молодежи

    Пользуясь случаем, хотел бы пригласить молодых африканских друзей приехать в марте 2024 года в Сочи на Всемирный фестиваль молодежи. Это масштабный форум, который соберёт молодых людей со всего мира, ожидается участие свыше 20 тыс. представителей из более, чем 180 стран мира.

    Африканские студенты в России

    Сегодня в российских вузах обучается почти 35 000 студентов из Африки и это число ежегодно растет. Более 10 тыс. проходят подготовку по медицинским специальостям. Квота на обучение для африканцев за счет средств федерального бюджета за три года увеличилась в 2,5 раза. В планах — открытие в Африке филиалов ведущих российских вузов, тесная кооперация с африканскими учебными заведениями. 26 июля в Горном университете Санкт-Петербурга подписано соглашение о создании российской африканского консорциума технических университетов, предусматривающая совместное обучение специалистов для минерально-сырьевого комплекса.

    Россия помогает Африке бороться с вирусами

    Мы также помогаем африканским друзьям в развитии сферы здравоохранения. Программа помощи Африки по борьбе с инфекциями, рассчитанная до 2026 года, на которую выделено 1,2 миллиарда рублей, в ее рамках странам континента будет поставлено 10 мобильных лабораторий.

    Создание финансовых систем, обходящих санкции Запада

    Важно энергичнее переходить в финансовых расчетах по торговым сделкам на национальную валюту, включая рубль. Мы готовы к работе с африканскими странами по подключению банковских учреждений к созданной в России в системе передачи финансовой финансовых сообщений, позволяющих осуществлять трансграничные платежи, независимо от некоторых сегодня существующих и вводящих ограничения западных систем.

    Налаживание торговли по коридору Север — Юг

    Россия занимается переориентацией логистических потоков в сторону глобального юга, включая Африку. Транспортный коридор Север — Юг (из Петербурга по морю в Африку) имеет свою целью обеспечить российским товаром выход в Персидский залив и Индийский океан, откуда они смогут кратчайшие морским маршрутам поступать в том числе на африканский континент. Путь можно использовать и в обратном направлении для поставок африканских товаров на российский рынок.

    Евразийский экономический союз и Африканская континентальная зона свободной торговли

    Мы предложим африканским партнерам наши наработки по таким важнейшим интеграционным вопросам, как снятие ограничения в рамках единого рынка функционирования зон свободной торговли, проведение скоординированные аграрной промышленной и иной отраслевой политики.

    Добавим, что в ходе пленарного заседания также выступили председатель Африканского союза, президент Союза Коморских Островов Азали Ассумани, патриарх Московский и всея Руси Кирилл, президент, председатель совета директоров Африканского экспортно-импортного банка Бенедикт Орама и президент Нового банка развития Дилма Роуссефф. В первых рядах выступающих слушали главы африканских государств.

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    Владимир ПутинРоссия - Африка
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