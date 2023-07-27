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    Однополые браки и эвтаназия. О чем говорил патриарх Кирилл на форуме Россия — Африка

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    Прочным основанием добрых чувств, связывающих Россию и Африку, является в том числе «общее понимание фундаментальных основ человеческой жизни». Об этом 27 июля в ходе пленарного заседания форума Россия — Африка заявил патриарх Кирилл.

    Начиная речь, патриарх назвал президента РФ Владимира Путина Васильевичем, но быстро исправился. Он отметил, что «абсолютное большинство африканских стран» отвергает легализацию однополых союзов и эвтаназии: «Мы исходим из одних и тех же базовых принципов».

    Впрочем, патриарх упомянул и о том, что в некоторых странах Африки христиане подвергаются гонениям, и призвал это остановить. Он также отметил, что экзархат Русской православной церкви открыл более 200 приходов в 25 африканских странах и запустил гуманитарные и образовательные проекты, например по переводу книг на местные языки.

    Также патриарх Кирилл заявил, что иногда России приходится отстаивать свои принципы в очень непростых условиях: «опасный духовно-нравственный климат» активно и «даже агрессивно» формируется усилиями западных стран. О других заявлениях, сделанных в ходе заседания, читайте в трансляции «Фонтанки».

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