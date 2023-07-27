Однополые браки и эвтаназия. О чем говорил патриарх Кирилл на форуме Россия — Африка

Прочным основанием добрых чувств, связывающих Россию и Африку, является в том числе «общее понимание фундаментальных основ человеческой жизни». Об этом 27 июля в ходе пленарного заседания форума Россия — Африка заявил патриарх Кирилл.



Начиная речь, патриарх назвал президента РФ Владимира Путина Васильевичем, но быстро исправился. Он отметил, что «абсолютное большинство африканских стран» отвергает легализацию однополых союзов и эвтаназии: «Мы исходим из одних и тех же базовых принципов».