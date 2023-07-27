Однополые браки и эвтаназия. О чем говорил патриарх Кирилл на форуме Россия — Африка

Прочным основанием добрых чувств, связывающих Россию и Африку, является в том числе «общее понимание фундаментальных основ человеческой жизни». Об этом
Начиная речь, патриарх назвал президента РФ Владимира Путина Васильевичем, но быстро исправился. Он отметил, что «абсолютное большинство африканских стран» отвергает легализацию однополых союзов и эвтаназии: «Мы исходим из одних и тех же базовых принципов».
Впрочем, патриарх упомянул и о том, что в некоторых странах Африки христиане подвергаются гонениям, и призвал это остановить. Он также отметил, что экзархат Русской православной церкви открыл более
Также патриарх Кирилл заявил, что иногда России приходится отстаивать свои принципы в очень непростых условиях: «опасный духовно-нравственный климат» активно и «даже агрессивно» формируется усилиями западных стран. О других заявлениях, сделанных в ходе заседания, читайте в трансляции «Фонтанки».