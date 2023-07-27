Путин выступает с объёмным заявлением на саммите «Россия — Африка»: онлайн

В Санкт-Петербурге проходит саммит «Россия — Африка», в рамках которого состоится объёмное выступление президента Владимира Путина. Он готовится дать оценку современному состоянию системы международных отношений, а также рассказать о принципах многополярного мира. Кроме того, президент осветит некоторые российские инициативы по проблеме доступа африканских государств к продовольствию, удобрениям, современным технологиям и энергоресурсам. Всё, о чём будет говорить Путин — в нашей текстовой трансляции.
Открытие российского транспортного логистического центра в одном из африканских портов было бы «хорошим делом», заявил Путин. По его словам, надо развивать транспортную связь с Африкой, чтобы местные товары могли попасть в Россию.
Россия готова работать с африканскими странами по развитию их финансовой инфраструктуры.
В ближайшее время в Египте в районе Суэцкого канала собираются запустить российскую индустриальную зону. Выпущенные там товары, по словам Путина, планируется распространять по всей Африке.
Путин рассказал, что обсуждал с африканскими коллегами передачу им технологий в сфере сельскохозяйственного производства. По его словам, африканские страны могут сами стать производителями продовольствия и даже экспортерами.
Многие российские компании занимаются освоением нефтегазовых месторождений в странах Африки, отметил президент. «Росатом» ведёт строительство АЭС в Египте.
По словам Путина, Россия будет и далее, в том числе гуманитарными поставками, поддерживать нуждающиеся страны и регионы.
Россия готова сотрудничать со странами Африки и в сферах энергетики.
В ближайшие три-четыре месяца Россия безвозмездно передаст Буркина-Фасо, Зимбабве, Мали, Сомали, ЦАР, Эритрее по 25-50 тысяч тонн зерна, заявил Владимир Путин, добавив, что Россия также обеспечит бесплатную доставку этой продукции потребителям.
Путин заявил, что не понимает, почему Запад не позволял безвозмездно отправить удобрения, и назвал «заботу» об Африке с их стороны пустыми разговорами.
За год зерновой сделки с Украины было экспортировано 32,8 миллиона тонн грузов, но более 70% поступило в страны с высоким доходом, прежде всего ЕС. Президент отдельно отметил, что страны Запада чинят препятствия Москве в поставках зерновых в страны Африки. По его словам, Россия будет уделять особое внимание вопросу поставок продовольствия в Африку.
Путин отметил, что российско-африканский товарооборот составил 18 миллиардов долларов — это результат саммита в Сочи.
— Потенциал Африки всем очевиден, рост ВВП стран континента превышает среднемировые. Более половины российских поставок в Африку — машины и оборудование, химия и продовольствие, — говорит президент.
Россия остаётся надёжным поставщиком продовольствия для африканских стран. По словам Путина, в 2022 году продуктовый экспорт российских товаров в Африку составил 4,7 миллиарда долларов.
Россия искренне заинтересована в налаживании различных связей с Африкой, отмечает Путин.
Потенциал Африки всем очевиден — средний рост ВВП континента 4-4,5%, население растёт быстрее, чем ожидается.
Путин говорит, что главный ориентир — укрепление благосостояния «наших граждан» и решение текущих проблем.
Вместе с Путиным — главы африканских стран и патриарх Кирилл.
Модератор встречи предоставляет слово Путину.
Президент выступит на пленарном заседании экономического и гуманитарного форума «Россия — Африка».