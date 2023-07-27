    Сейчас

    +20˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +20˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 20

    2 м/с, зап

    753мм

    78%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd90.05eur99.72

    Путин выступает с объёмным заявлением на саммите «Россия — Африка»: онлайн

    Он расскажет о принципах многополярного мира

    1006
    23 комментария

    В Санкт-Петербурге проходит саммит «Россия — Африка», в рамках которого состоится объёмное выступление президента Владимира Путина. Он готовится дать оценку современному состоянию системы международных отношений, а также рассказать о принципах многополярного мира. Кроме того, президент осветит некоторые российские инициативы по проблеме доступа африканских государств к продовольствию, удобрениям, современным технологиям и энергоресурсам. Всё, о чём будет говорить Путин — в нашей текстовой трансляции.

    ПоделитьсяПоделиться

    Открытие российского транспортного логистического центра в одном из африканских портов было бы «хорошим делом», заявил Путин. По его словам, надо развивать транспортную связь с Африкой, чтобы местные товары могли попасть в Россию.

    ПоделитьсяПоделиться

    Россия готова работать с африканскими странами по развитию их финансовой инфраструктуры.

    ПоделитьсяПоделиться

    В ближайшее время в Египте в районе Суэцкого канала собираются запустить российскую индустриальную зону. Выпущенные там товары, по словам Путина, планируется распространять по всей Африке.

    ПоделитьсяПоделиться

    Путин рассказал, что обсуждал с африканскими коллегами передачу им технологий в сфере сельскохозяйственного производства. По его словам, африканские страны могут сами стать производителями продовольствия и даже экспортерами.

    ПоделитьсяПоделиться

    Многие российские компании занимаются освоением нефтегазовых месторождений в странах Африки, отметил президент. «Росатом» ведёт строительство АЭС в Египте.

    ПоделитьсяПоделиться

    По словам Путина, Россия будет и далее, в том числе гуманитарными поставками, поддерживать нуждающиеся страны и регионы.

    ПоделитьсяПоделиться

    Россия готова сотрудничать со странами Африки и в сферах энергетики.

    ПоделитьсяПоделиться

    В ближайшие три-четыре месяца Россия безвозмездно передаст Буркина-Фасо, Зимбабве, Мали, Сомали, ЦАР, Эритрее по 25-50 тысяч тонн зерна, заявил Владимир Путин, добавив, что Россия также обеспечит бесплатную доставку этой продукции потребителям.

    ПоделитьсяПоделиться

    Путин заявил, что не понимает, почему Запад не позволял безвозмездно отправить удобрения, и назвал «заботу» об Африке с их стороны пустыми разговорами.

    ПоделитьсяПоделиться

    За год зерновой сделки с Украины было экспортировано 32,8 миллиона тонн грузов, но более 70% поступило в страны с высоким доходом, прежде всего ЕС. Президент отдельно отметил, что страны Запада чинят препятствия Москве в поставках зерновых в страны Африки. По его словам, Россия будет уделять особое внимание вопросу поставок продовольствия в Африку.

    ПоделитьсяПоделиться

    Путин отметил, что российско-африканский товарооборот составил 18 миллиардов долларов — это результат саммита в Сочи.

    — Потенциал Африки всем очевиден, рост ВВП стран континента превышает среднемировые. Более половины российских поставок в Африку — машины и оборудование, химия и продовольствие, — говорит президент.

    ПоделитьсяПоделиться

    Россия остаётся надёжным поставщиком продовольствия для африканских стран. По словам Путина, в 2022 году продуктовый экспорт российских товаров в Африку составил 4,7 миллиарда долларов.

    ПоделитьсяПоделиться

    Россия искренне заинтересована в налаживании различных связей с Африкой, отмечает Путин.

    ПоделитьсяПоделиться

    Потенциал Африки всем очевиден — средний рост ВВП континента 4-4,5%, население растёт быстрее, чем ожидается.

    ПоделитьсяПоделиться

    Путин говорит, что главный ориентир — укрепление благосостояния «наших граждан» и решение текущих проблем.

    ПоделитьсяПоделиться

    Вместе с Путиным — главы африканских стран и патриарх Кирилл.

    ПоделитьсяПоделиться

    Модератор встречи предоставляет слово Путину.

    ПоделитьсяПоделиться

    Президент выступит на пленарном заседании экономического и гуманитарного форума «Россия — Африка».

    По теме

    Россия - АфрикаСаммитВладимир ПутинВыступление
    ЛАЙК1
    СМЕХ16
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ3
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 23

    Гость27 Июл 2023 в 12:27
    Позор
    +2−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    23
    close