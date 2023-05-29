«Наш» Эрдоган — президент Турции. Первые шаги на старом посту

Высший избирательный совет (ЦИК) Турции признал победителем Реджепа Тайипа Эрдогана во втором туре президентских выборов. Эрдоган получил 52,14% голосов, а кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу — 47,86%.

Поздравления мировых лидеров Поздравить с победой лидера Турции поспешили все — от президента РФ Владимира Путина до генсека НАТО Йенса Столтенберга. Об «исторической дружбе» в своей поздравительной речи говорил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, глава Киргизии начал поздравление со слов «Дорогой брат!» Важность роли Эрдогана в возможном урегулировании конфликта России и Украины отметило правительство Японии. Президент Украины Владимир Зеленский сделал акцент на стратегическом партнерстве двух стран, а также усилении безопасности и стабильности в Европе, с похожей речью выступил польский президент.



Как писала «Фонтанка», Владимир Путин в поздравительной телеграмме сделал упор на «прочных дружественных российско-турецких» отношениях и «конструктивном диалоге».

Эрдоган уже запланировал телефонный разговор с президентом США Джо Байденом 29 мая, также в планах разговор с Путиным. Об этом заявил представитель турецкого президента, передает РИА Новости.

Реакция рынка Победивший Эрдоган назвал одной из основных проблем инфляцию в Турции. Открывшиеся в понедельник, 29 мая, онлайн-торги говорят о том, что индекс Стамбульской фондовой биржи растет на 3,4% ( 4580 пунктов ) — пик в этом году фиксировался 2 января ( 5661 пункт ). Курс турецкой лиры на фоне объявления результатов выборов опустился ниже 20 лир за доллар — торги стартовали с удешевления по отношению к доллару на 0,45%, до 20,06 за единицу американской валюты после 19,96 в минувшую пятницу.



Глава Турции, несмотря на предупреждение бизнеса, выступает за сохранение низких процентных ставок, что может привести к падению курса лиры по отношению к доллару на 40% к концу 2023 года, считают аналитики Morgan Stanley, передает РБК. Заявления и вызовы Эрдогана В своей победной речи президент Эрдоган заявил, что по-прежнему готов реализовать проект газового хаба в республике по инициативе Владимира Путина. «Господин Путин повторил в своем поздравительном послании о создании в Турции хаба. Мы с Россией сделаем это», — подчеркнул глава Турции.



Идея Путина о создании хаба в Турции заключается в том, чтобы перенаправить потерянный объем транзита через «Северный поток». Так, в Турции планируется создать центр, через который газ будет поставляться в третьи страны, в первую очередь европейские, если они в этом будут заинтересованы.



Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в администрации президента Турции, Эрдоган в погоне за политическим влиянием сохранит статус посредника в конфликте между Россией и Украиной.

«Тема Украины, тема посредничества Турции в этом конфликте — приоритет в нашей внешней политике. Господин президент, пожалуй, единственный мировой лидер, который имеет доверительные отношения как с лидером России, так и Украины. Будут продолжены призывы и предложения по немедленному прекращению огня и возобновлению мирных переговоров. Как заявлял господин президент, победителей в этом конфликте не будет», — цитирует агентство собеседника.



Обращаясь ко внутренним конфликтам, Эрдоган уже заверил в усилении борьбы с угрозами нацбезопасности у южных границ Турции, имея в виду курдов, которые борются за создание своего государства. Рабочая партия Курдистана была запрещена и признана террористической в ФРГ, Франции, США, Великобритании и Австралии.

