Эрдоган пообещал открыть газовый хаб, предложенный Путиным

Реджеп Тайип Эрдоган, победивший на выборах президента Турции, пообещал реализовывать проект газового хаба, предложенного российским коллегой Владимиром Путиным. Такое заявление он сделал, выступая перед сторонниками в своей резиденции после второго тура президентских выборов, сообщает 29 мая РИА Новости.



«В своем поздравительном послании господин Путин повторил вопрос о том, чтобы Турция, а именно Фракия, стала газовым хабом. Мы сделаем этот шаг вместе с ними, Фракия будет центром», — сказал Эрдоган.



Он выразил намерение укреплять позиции Турции и развивать энергетику и транспорт, чтобы вывести их на мировой уровень.

