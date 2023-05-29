    Сейчас

    +14˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +14˚C

    Облачно, Без осадков

    Ощущается как 13

    2 м/с, зап

    761мм

    74%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd79.97eur85.92

    Эрдоган пообещал открыть газовый хаб, предложенный Путиным

    8035
    9 комментариев

    Реджеп Тайип Эрдоган, победивший на выборах президента Турции, пообещал реализовывать проект газового хаба, предложенного российским коллегой Владимиром Путиным. Такое заявление он сделал, выступая перед сторонниками в своей резиденции после второго тура президентских выборов, сообщает 29 мая РИА Новости.

    «В своем поздравительном послании господин Путин повторил вопрос о том, чтобы Турция, а именно Фракия, стала газовым хабом. Мы сделаем этот шаг вместе с ними, Фракия будет центром», — сказал Эрдоган.

    Он выразил намерение укреплять позиции Турции и развивать энергетику и транспорт, чтобы вывести их на мировой уровень.

    В октябре 2022 года Путин и Эрдоган поручили детально проработать вопрос создания газового хаба, через который можно было бы транспортировать газ с поврежденных «Северных потоков». Это не только создание торговой площадки в Турции, но и развитие инфраструктуры. Министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез отмечал, что торговлю через газовый хаб планируется начать уже в 2024 году.

    Эрдоган 28 мая набрал 52 % голосов во втором туре выборов в Турции. Подробнее об этом читайте на «Фонтанке». Путин, как и лидеры многих других стран, уже поздравил коллегу.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЭрдоганРеджеп ЭрдоганНефтегазовая промышленностьГазопроводыТурция
    ЛАЙК3
    СМЕХ7
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 9

    Гость29 Мая 2023 в 09:30
    Может ли руководство Hearst сохранить нейтралитет и отказаться от продвижения интересов США, политических и любых других? Сейчас, в эпоху обостренного противостояния? Если бы и захотели, то не смогли бы. Как выяснилось, даже нефтяных гигантов, несмотря на весь их лоббистский потенциал, можно заставить исполнять условия санкций и отказаться от выгодных проектов с Россией (они, правда, до конца отказываться не желают и не мытьем так катаньем пытаются обойти запреты, но это отдельный разговор). На медиакомпанию, даже очень крупную, если она вдруг ни с того ни с сего решила пойти против линии партии, надавить значительно проще.

    А такая структура как Hearst, это уже просто часть политической системы США. Как, впрочем, и любое другое крупное СМИ. Поэтому она неизбежно будет продвигать соответствующие интересы. Какие это интересы мы уже узнали на примере Ливии, Сирии, Египта, Украины. Нет оснований предполагать, что в случае с Россией существуют какие-то принципиальные отличия
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    9
    close