«Дорогой друг»: Владимир Путин поздравил Эрдогана с переизбранием

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган получил поздравление с переизбранием на пост от своего российского коллеги Владимира Путина.



Как сообщает 28 мая пресс-служба Кремля, Владимир Путин обратился к турецкому лидеру «дорогой друг» и сообщил, что в России высоко ценят его личный вклад «в упрочнение дружественных российско-турецких отношений».

Президент России подтвердил готовность к продолжению «конструктивного диалога по актуальным вопросам». И добавил, что в России придают «большое значение последовательной реализации намеченных совместных проектов, прежде всего строительства АЭС «Аккую» и создания на территории Турции газового хаба».