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    «Дорогой друг»: Владимир Путин поздравил Эрдогана с переизбранием

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    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган получил поздравление с переизбранием на пост от своего российского коллеги Владимира Путина.

    Как сообщает 28 мая пресс-служба Кремля, Владимир Путин обратился к турецкому лидеру «дорогой друг» и сообщил, что в России высоко ценят его личный вклад «в упрочнение дружественных российско-турецких отношений».

    Президент России подтвердил готовность к продолжению «конструктивного диалога по актуальным вопросам». И добавил, что в России придают «большое значение последовательной реализации намеченных совместных проектов, прежде всего строительства АЭС «Аккую» и создания на территории Турции газового хаба».

    Президент Турции уже выступил перед своими сторонниками в Стамбуле, заявив о победе во втором туре выборов и даже исполнил для них песню с крыши автобуса. Видео здесь.

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