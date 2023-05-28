Реджеп Эрдоган объявил о победе на выборах и спел песню

Президент Реджеп Тайип Эрдоган объявил о своей победе во втором туре выборов во время выступления перед сторонниками в Стамбуле. Запись опубликовало агентство Anadolu 28 мая.
Автор: youtube.com/Anadolu Ajansı
«Мы завершили второй тур президентских выборов с благосклонностью нашего народа. Я хотел бы выразить благодарность своему народу, который подарил нам день демократии между двумя праздниками. Я хотел бы поблагодарить каждого и каждого члена нашей нации, который еще раз доверил нам ответственность за управление страной в течение следующих 5 лет», — сказал Эрдоган.
Автор: youtube.com/Anadolu Ajansı
Выступая на крыше автобуса Эрдоган даже спел победную песню и в целом выглядел удовлетворенным результатом. На улицах турецких городов сторонники президента празднуют победу. А его самого уже поздравили премьер Венгрии Виктор Орбан, эмир Катара Тамим ибн Хамад Аль Тани, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, президент Сербии Александр Вучич и президент Азербайджана Ильхам Алиев.