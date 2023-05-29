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    Как Турция выбрала Эрдогана

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    Фото: кадр из видео Anadolu Ajans
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    Во втором туре выборов 28 мая в Турции сошлись действующий президент Реджеп Эрдоган и его соперник от оппозиции Кемаль Кылычдароглу. Первый всем знаком и понятен — идёт на третий срок. Второй в случае победы обещает ввести против России торговое эмбарго.

    08.00 Открылись избирательные участки в 81-й провинции Турции.

    15.30 В целом выборы проходят спокойно. Но к середине дня появляется информация — задержаны не менее пяти человек. К ним у генпрокуратуры Стамбула возникли вопросы из-за распространения провокационных сообщений в социальных сетях. Задержанных обвиняют в попытке нарушить общественный порядок путем публикации «провокационных и манипулятивных» посланий.

    За час до закрытия участков на них появляются наблюдатели — готовятся считать бюллетени.

    17.00 Закрываются избирательные участки. По всей стране установлена 191 тысяча урн. Избирателей в Турции более 60 миллионов человек. Начинается подсчёт голосов. Озвучивать даже предварительные итоги пока нельзя — такие правила.

    18.15 Высший избирательный совет Турции снимает запрет на публикацию предварительных результатов голосования. Сразу появляются взаимоисключающие данные — по информации государственного телеканала TRT Haber, Эрдоган набирает 52,43% голосов, его соперник Кемаль Кылычдароглу — 47,57%. По данным оппозиционного агентства Anka, лидирует Кылычдароглу с отрывом в почти 700 тысяч голосов.

    20.30 Голоса ещё считают, но Эрдогана уже начинают поздравлять. Не только его сторонники в Турции, но и главы других государств — президент Узбекистана, эмир Катара и премьер Венгрии.

    «По предварительным данным, после подсчета голосования внутри Турции и за рубежом Эрдоган набирает 53,41%, Кылычдароглу 46,59%», — цитирует РИА Новости данные ЦИК Турции.

    В Стамбуле начинают праздновать победу Эрдогана на улицах. Президент Турции принимает в этом участие и даже исполняет для своих сторонников песню с крыши автобуса.

    21.30 Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган получает поздравление с переизбранием на пост от своего российского коллеги Владимира Путина.

    Как сообщает пресс-служба Кремля, президент России обратился к турецкому лидеру «дорогой друг» и подчеркнул, что в России высоко ценят его личный вклад «в упрочнение дружественных российско-турецких отношений».

    22.00 Кемаль Кылычдароглу, принимает поражение на выборах. Но говорит о давлении и создании «атмосферы страха». А также обещает продолжить линию оппозиции.

    «У нас был самый несправедливый избирательный процесс за последние годы. Все возможности государства были мобилизованы», — говорит Кылычдароглу.

    22.30 Реджеп Тайип Эрдоган официально выигрывает во втором туре выборов президента Турции с результатом более 52% голосов. Об этом заявляет глава Высшей избирательной комиссии Турции Ахмет Йенер.

    «С великой победой Турции. Да начнется век Турции!» — написал Эрдоган в соцсети.

    23.00 Сторонники Эрдогана ликуют в Анкаре. На площади 320 тысяч человек, из-за толпы дорога от аэропорта до президентской администрации фактически перекрыта. На митинге Эрдоган снова поёт — ту же песню.

    Фото: кадр из видео Anadolu Ajans

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