На выборах в Турции задержаны не менее пяти человек, передаёт 28 мая ТАСС. Как сообщается, у сил безопасности Турции возникли вопросы к пяти гражданам страны из-за распространения провокационных сообщений в социальных сетях. Все они имели отношение к ходу голосования, отмечает генеральная прокуратура Стамбула. Задержанных обвиняют в попытке нарушить общественный порядок путем публикации «провокационных и манипулятивных» посланий.
Избирательные участки в 81 провинции Турции открылись в 08:00, они будут работать до 17:00 (время совпадает с московским).
В целом голосование проходит спокойно. На участках уже начали собираться наблюдатели, которые будут следить за подсчетом бюллетеней.
Во втором туре выборов в Турции сошлись действующий президент Реджеп Эрдоган и его соперник от оппозиции Кемаль Кылычдароглу. В случае победы нынешний глава государства займет пост третий раз подряд.