На выборах в Турции задержаны не менее пяти человек, передаёт 28 мая ТАСС. Как сообщается, у сил безопасности Турции возникли вопросы к пяти гражданам страны из-за распространения провокационных сообщений в социальных сетях. Все они имели отношение к ходу голосования, отмечает генеральная прокуратура Стамбула. Задержанных обвиняют в попытке нарушить общественный порядок путем публикации «провокационных и манипулятивных» посланий.



Избирательные участки в 81 провинции Турции открылись в 08:00, они будут работать до 17:00 (время совпадает с московским).

