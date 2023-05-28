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    На выборах в Турции задержаны не менее пяти человек

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    На выборах в Турции задержаны не менее пяти человек, передаёт 28 мая ТАСС. Как сообщается, у сил безопасности Турции возникли вопросы к пяти гражданам страны из-за распространения провокационных сообщений в социальных сетях. Все они имели отношение к ходу голосования, отмечает генеральная прокуратура Стамбула. Задержанных обвиняют в попытке нарушить общественный порядок путем публикации «провокационных и манипулятивных» посланий.

    Избирательные участки в 81 провинции Турции открылись в 08:00, они будут работать до 17:00 (время совпадает с московским).

    В целом голосование проходит спокойно. На участках уже начали собираться наблюдатели, которые будут следить за подсчетом бюллетеней.

    Во втором туре выборов в Турции сошлись действующий президент Реджеп Эрдоган и его соперник от оппозиции Кемаль Кылычдароглу. В случае победы нынешний глава государства займет пост третий раз подряд.

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    ТурцияВыборыЭрдоган
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