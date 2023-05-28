Как там «наш» Эрдоган? Второй тур выборов в Турции уже близко, рассказываем что к чему

В воскресенье, 28 мая, в Турции состоится второй тур президентских выборов. Момент называют «историческим», ведь впервые за 20 лет Реджеп Тайип Эрдоган, занимавший пост сначала премьер-министра, а потом и президента страны может быть лишен статуса первого лица страны.

В последние годы Турцию лихорадило: экономический кризис, пандемия, терроризм, последствия февральского землетрясения. Все это усилило влияние оппозиции, однако и Эрдоган не собирается отступать.

Рассказываем об основных претендентах на президентское кресло и о том, почему важны для России выборы в одной из немногочисленных «дружественных» стран НАТО.



Реджеп Тайип Эрдоган. Биография и политическая карьера Действующий президент Турции. Родился 26 февраля 1954 года в Стамбуле. Окончил факультет экономики и коммерческих наук Университета Мармара. Политикой начал заниматься еще в студенческие годы, участвуя в деятельности различных партий. В 1984 году он стал главой отделения Партии Благоденствия. В марте 1994 года был избран мэром Стамбула. В 1998 году провел четыре месяца в заключении за разжигание религиозной ненависти из-за того, что он читал стихи исламистского содержания на одном из митингов.



В июле 2001 года Эрдоган создал Партию справедливости и развития и был избран ее председателем, однако из-за судимости не мог избраться в парламент несмотря на то, что его политическая сила получила большинство на выборах. Вскоре его сторонники смогли принять поправку к Конституции, снимавшую это ограничение. В 2003 году Эрдоган стал премьер-министром Турции и занимал этот пост до 2014 года. Одержал победу на президентских выборах 2014 и 2018 годов. В 2016 году после неудачной попытки военного переворота 15–16 июля в стране началась кампания по «зачистке» армии, государственного аппарата, вузов и судебных органов от сторонников проповедника Фетхуллаха Гюлена, на которого возложили вину за организацию путча.



На выборах 14 мая 2023 года набрал 49,52% голосов — этого было недостаточно для победы в первом туре.

Программа внутренней политики Кризис в Турции, начавшийся в 2021 году и усугубившийся из-за пандемии, ставит экономику во главу угла программ обоих кандидатов. Здесь же и слабое место Эрдогана, с именем которого связывают «противоречащие здравому смыслу» решения, приведшие к обвалу лиры и скачку инфляции. Президент, среди прочего, уверен, что для борьбы с инфляцией надо не повышать, а снижать ключевую ставку Центробанка. Свои действия он во многом оправдывал «нормами ислама», которые запрещают ростовщичество как способ извлечения прибыли.



Эрдоган после первого тура выборов заявил, что в случае своей победы не намерен менять экономическую политику. «Мы видели результаты принятых нами мер. В этой стране уровень инфляции спадет вместе с процентными ставками», — говорил он (цитата по ТАСС).



А менее чем за неделю до выборов действующий президент объявил о том, что зарплаты бюджетников будут проиндексированы на 45%. Вводятся надбавки для госслужащих, ветеранов и семей погибших в результате терактов. Увеличиваются выплаты за сверхурочную работу и работу в ночное время. Также Эрдоган анонсировал рост минимальных зарплат в период 2023–2024 годов.



Отметился политик и тем, что в день выборов раздавал деньги детям на участке в Стамбуле перед тем как проголосовать. Несовершеннолетние не голосуют, а значит это не подкуп избирателей.

Еще одно обещание Эрдогана — бесплатный газ для домохозяйств в течение года после того, как начнется добыча на недавно запущенном месторождении Сакарья в Черном море.



Настоящим вызовом для Эрдогана, помимо пикирующей экономики, стало разрушительное землетрясение в начале февраля 2023 года, унесшее жизни более 50 тысяч человек. В середине марта президент пообещал, что восстановить инфраструктуру юго-востока страны планируется в течение года. Оппозиционер Кемаль Кылычдароглу возложил вину за произошедшее на президента и его Партию справедливости и развития. Политик задавался вопросом, что случилось с миллиардами лир «налогов на землетрясение», которые власти собирали после катастрофы 1999 года.



Эрдоган заявлял, что в случае победы во втором туре страну ждет «полное преображение». Одна из основных задач — разработка и принятие новой конституции.

Внешнеполитические планы 23 мая Эрдоган заверил, что Турция «продолжит антитеррористические операции как внутри, так и за пределами страны до тех пор, пока террористические организации будут представлять угрозу для ее национальной безопасности».

Несмотря на охлаждение отношений с Западом Эрдоган в ноябре прошлого года выступил за возобновление переговоров о вступлении Турции в Евросоюз. При этом в Еврокомиссии, как пишут СМИ, отмечали, что этот процесс по-прежнему находится в тупике.

Отношения с Россией Эрдоган перед первым туром выборов заверил, что отношения между Турцией и Россией в случае его победы останутся неизменными. «Мы продолжим ту же политику, которую проводили до выборов. Менять ее в отношении России, США, Китая и Запада, с которыми находимся на связи, мы не намерены», — говорил он.



Также президент отмечал, что объем внешней торговли Турции с Россией больше, чем с США. Он подчеркивал, что не позволит оппозиции «нападать» на Владимира Путина. Это произошло после того, как Кылычдароглу обвинил Москву во вмешательстве в выборы.

Кылычдароглу называл Эрдогана «псевдолидером, подчиняющимся России». Тот в ответ говорил, что оппозиционер не разбирается в политике, и советовал ему «уйти на отдых».

Сейчас Турцию и Россию связывает множество крупных проектов. Среди них строительство атомной электростанции «Аккую» и создание в Турции газового хаба взамен взорванных «Северных потоков». Эрдоган отмечал, что его страна старается быстро реализовать проект, который позволит Турции стать центром производства, транспортировки и торговли природным газом.

Еще один вопрос межгосударственных отношений — Украина. Эрдоган с самого начала СВО выступал в качестве «миротворца» в конфликте между Москвой и Киевом. Путин отмечал вклад турецкого лидера в этот процесс, который, однако, пока не привел к практическим результатам (не считая «зерновой сделки», так и не выполняющейся в части российских требований). В сентябре администрация турецкого лидера заявила, что Анкара не признает прошедшие референдумы в Запорожской и Херсонской областях, а также в ЛНР и ДНР, и выступает за «суверенитет и территориальную целостность» Украины.



В случае победы на выборах Эрдоган намерен продолжать выступать с мирными инициативами по Украине и предлагать свое посредничество. Он также не собирается вводить санкции против России и заявлял, что не позволит Западу втянуть Турцию в войну против РФ.

Однако Эрдоган уверен, что оппозиция, если ей удастся победить, «сделает все требуемое Западом», в том числе введет санкции против РФ. А в случае своей победы президент обещает, что Турция «будет делать то, что мы хотим, а не то, что требует Запад».

Кемаль Кылычдароглу. Биография и политическая карьера Родился 17 декабря 1948 года в Назымие (провинция Тунджели). Высшее образование получил в Академии экономики и коммерческих наук в Анкаре, затем стажировался во Франции. В 1971 году поступил на службу в министерство финансов. Затем в течение трех десятилетий работал на руководящих должностях в Фонде социальной защиты ремесленников и малых предпринимателей, Фонде социального страхования, и в 1992 году перешел в генеральное управление Фонда социального страхования Турции, впоследствии работал помощником заместителя министра труда и социальной защиты.



В 1994 году был избран «Государственным чиновником года» по версии журнала Ekonomik Trend. В январе 1999 года вышел на пенсию, но на этом его политическая карьера не завершилась. В ноябре 2002 года на выборах в Великое национальное собрание Турции он был избран депутатом от Республиканской народной партии и переизбирался несколько раз. В 2010 году был избран председателем Народно-республиканской партии. В марте 2023 года Кылычдароглу был выдвинут в качестве кандидата на президентских выборах от оппозиционного блока «Народный альянс», состоящего из шести партий.

Программа внутренней политики Возвращение от президентской к парламентской форме правления;

Назначение премьер-министра (должность упразднена в результате конституционной реформы 2017 года);

Экономические реформы и снижение инфляции, которая в феврале достигала 55%;



Восстановление стабильности турецкой лиры;

Борьба с бедностью (среди мер — ежемесячные пособия для малоимущих семей и снижение вдвое цен на мясо, сыр и молоко);



Борьба с коррупцией, «ограблением» народа и вывозом денег за рубеж;

Поддержка семьи, женщин и образования;

Борьба с нелегальной миграцией (в том числе обещание националистам выслать всех нелегальных мигрантов и беженцев максимум в течение одного года).

Внешнеполитические планы «Миролюбивая внешняя политика приоритетом которой станут национальные интересы Турции», — так описывал Кылычдароглу свою будущую доктрину внешней политики;

Сближение с Евросоюзом, в том числе работа по вступлению страны в ЕС;

Укрепление союзнических отношений с США и возвращение Турции в программу истребителей F-35;

Новая мирная инициатива по Украине. Поддержка территориальной целостности Украины.



Отношения с Россией Еще в марте Кемаль Кылычдароглу в интервью изданию Medya Gunlugu говорил о том, что для изменений в отношениях Анкары и Москвы нет причин, и они будут только крепнуть.

Однако ближе к первому туру выборов риторика оппозиционного политика поменялась. 7 мая действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган показал своим сторонниками видео, в котором Кылычдароглу призывает поучаствовать в голосовании, а через несколько секунд в ролике появляется лидер запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана Мурат Карайила.



Журналисты выяснили, что ролик был смонтирован. Кылычдароглу в своих соцсетях обвинил Россию в заговоре и распространении фейков. «Дорогие русские друзья, Вы стоите за монтажами, заговорами, контентом Deep Fake и записями, которые вчера были разоблачены в этой стране. Если вы хотите продолжения нашей дружбы после 15 мая, держите руки подальше от турецкого государства. Мы по-прежнему выступаем за сотрудничество и дружбу», — заявил он. При этом не пояснив, почему, по его мнению, за произошедшим стоит Москва. В Кремле отвергли эти обвинения, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия не вмешивается в политические процессы в Турции.



22 мая Кылычдароглу пообещал ввести санкции против России в случае своей победы на выборах. По его словам, Москва стоит за «заговором и покушением на репутацию председателя партии «Отчизна» Мухаррема Индже», в результате чего Индже выбыл из президентской гонки. Среди мер, анонсированных политиком, — эмбарго против России. В Москве, видимо, к этому подготовились заранее: Минсельхоз РФ подготовил проект приказа об увеличении квоты на поставки томатов из Турции. Предполагается, что квота вырастет на 150 тысяч тонн — суммарно до 500 тысяч тонн.



24 мая Кылычдароглу заявил, что не является противником хороших отношений с Москвой, при этом он выступает против энергетической «зависимости» Турции от России. «Вы говорите, что заключили соглашение с Россией о создании газового хаба. Если сейчас Турция зависима от Москвы в плане энергетики на 30–40 процентов, то с созданием хаба зависимость увеличится до 70–80 процентов. Это же капитуляция! Мы проиграем», — говорил оппозиционер (цитата по РИА Новости).



Отметим, что, по данным агентства Anadolu, Кылычдароглу опередил Эрдогана в голосовании за рубежом на участках в России (54,96 против 37,68 процента). Всего в первом туре оппозиционный кандидат набрал 44,88% голосов. В основном его поддержали избиратели в крупных городах (в том числе Стамбуле и Анкаре), на востоке страны и в туристических центрах на берегу Средиземного моря, создав таким образом некий «красный пояс» от Босфора на юг.

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Поддержку Эрдогану уже высказал экс-кандидат Синан Оган, который набрал 5,17% голосов. Кылычдароглу поддержали прокурдские политические партии и националистическая партия Zafer.

