Те самые 5 процентов. Во втором туре выборов Оган поддержит Эрдогана

Во втором туре президентских выборов в Турции экс-кандидат Синан Оган поддержит Реджепа Эрдогана — сообщает 22 мая РБК со ссылкой на издание Hyrriyet. В первом туре представлявший «Альянс Ататюрка» Оган набрал чуть более 5% голосов.



Как передают турецкие СМИ, Оган рассказал, что провел переговоры и с Реджепом Эрдоганом (кандидат от Республиканского альянса), и с Кемалем Кылычдароглу (Национальный альянс).

«В результате этих переговоров я заявляю, что мы поддержим кандидата от Республиканского альянса. Я приглашаю тех, кто голосовал за нас, поддержать господина Эрдогана», — сказано в заявлении (цитата по РБК).