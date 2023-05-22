Те самые 5 процентов. Во втором туре выборов Оган поддержит Эрдогана

Во втором туре президентских выборов в Турции экс-кандидат Синан Оган поддержит Реджепа Эрдогана — сообщает 22 мая РБК со ссылкой на издание Hyrriyet. В первом туре представлявший «Альянс Ататюрка» Оган набрал чуть более 5% голосов.
Как передают турецкие СМИ, Оган рассказал, что провел переговоры и с Реджепом Эрдоганом (кандидат от Республиканского альянса), и с Кемалем Кылычдароглу (Национальный альянс).
«В результате этих переговоров я заявляю, что мы поддержим кандидата от Республиканского альянса. Я приглашаю тех, кто голосовал за нас, поддержать господина Эрдогана», — сказано в заявлении (цитата по РБК).
Синан Оган из семьи этнических азербайджанцев, но родился в Турции. После окончания вуза уехал на историческую родину и преподавал в Азербайджанском государственном экономическом университете. Затем работал в турецком Евразийском центре стратегических исследований, специализировался на России и Украине. В 2009 году защитил докторскую диссертацию в Московском государственном институте международных отношений (МГИМО).
Второй тур выборов президента Турции пройдет 28 мая. По итогам подсчета всех бюллетеней в первом туре действующий глава государства Реджеп Тайип Эрдоган получил 49,51% голосов, его соперник, единый кандидат от семи партий оппозиции Кемаль Кылычдароглу, — 44,88%, Синана Огана поддержали 5,17%(это примерно 2,8 миллиона человек).