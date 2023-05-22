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    Те самые 5 процентов. Во втором туре выборов Оган поддержит Эрдогана

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    4 комментария

    Во втором туре президентских выборов в Турции экс-кандидат Синан Оган поддержит Реджепа Эрдогана — сообщает 22 мая РБК со ссылкой на издание Hyrriyet. В первом туре представлявший «Альянс Ататюрка» Оган набрал чуть более 5% голосов.

    Как передают турецкие СМИ, Оган рассказал, что провел переговоры и с Реджепом Эрдоганом (кандидат от Республиканского альянса), и с Кемалем Кылычдароглу (Национальный альянс).

    «В результате этих переговоров я заявляю, что мы поддержим кандидата от Республиканского альянса. Я приглашаю тех, кто голосовал за нас, поддержать господина Эрдогана», — сказано в заявлении (цитата по РБК).

    Синан Оган из семьи этнических азербайджанцев, но родился в Турции. После окончания вуза уехал на историческую родину и преподавал в Азербайджанском государственном экономическом университете. Затем работал в турецком Евразийском центре стратегических исследований, специализировался на России и Украине. В 2009 году защитил докторскую диссертацию в Московском государственном институте международных отношений (МГИМО).

    Второй тур выборов президента Турции пройдет 28 мая. По итогам подсчета всех бюллетеней в первом туре действующий глава государства Реджеп Тайип Эрдоган получил 49,51% голосов, его соперник, единый кандидат от семи партий оппозиции Кемаль Кылычдароглу, — 44,88%, Синана Огана поддержали 5,17%(это примерно 2,8 миллиона человек).

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    ТурцияВыборыРеджеп ЭрдоганСинан Оган
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    Комментарии 4

    VKuser17419822122 Мая 2023 в 18:33
    Ура! Друг России Эрдоган победит! Пойду немедленно выпью...
    +0−0
    Гость22 Мая 2023 в 18:26
    Вот так Сталин и пособил Германии в 1933 г. За счет коммунистического меньшинства. Ибо ему это было выгодно. Чем закончилось - понятно.
    +1−2
    Гость22 Мая 2023 в 18:24
    Наглядный пример того, для чего вообще кандидаты от ЛДПР и СР допускаются до участия в выборах.
    +3−2
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