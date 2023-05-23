Есть такой приказ. Минсельхоз РФ готов увеличить квоту на турецкие помидоры

Минсельхоз РФ подготовил проект приказа об увеличении квоты на поставки томатов из Турции, сообщает 23 мая Интерфакс. Предполагается, что квота вырастет на 150 тысяч тонн — суммарно до 500 тысяч тонн.



О том, что такая договорённость в принципе достигнута, сообщали в конце апреля турецкие СМИ по итогам разговора Владимира Путина и Реджепа Эрдогана, уточняет Интерфакс.

Напомним, Россия ввела продуктовое эмбарго против Турции 1 января 2016 года. В запретном перечне были томаты, огурцы, апельсины, виноград, груши, тушки кур и индеек.