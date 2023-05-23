Есть такой приказ. Минсельхоз РФ готов увеличить квоту на турецкие помидоры

Минсельхоз РФ подготовил проект приказа об увеличении квоты на поставки томатов из Турции, сообщает 23 мая Интерфакс. Предполагается, что квота вырастет на 150 тысяч тонн — суммарно до 500 тысяч тонн.
О том, что такая договорённость в принципе достигнута, сообщали в конце апреля турецкие СМИ по итогам разговора Владимира Путина и Реджепа Эрдогана, уточняет Интерфакс.
Напомним, Россия ввела продуктовое эмбарго против Турции 1 января 2016 года. В запретном перечне были томаты, огурцы, апельсины, виноград, груши, тушки кур и индеек.
Отношения Москвы и Анкары испортились после того, как 24 ноября 2015-го турецкие ВВС сбили российский Су-24, задействованный в антитеррористической операции в Сирии. Поставки томатов возобновились с 1 ноября 2017 года после длительных переговоров. Сначала для турецких поставщиков была установлена квота — всего 50 тысяч тонн.
В Турции 28 мая пройдёт второй тур выборов президента. По итогам подсчета всех бюллетеней в первом туре действующий глава государства Реджеп Тайип Эрдоган получил 49,51% голосов, его соперник, единый кандидат от семи партий оппозиции Кемаль Кылычдароглу, — 44,88%.
Кылычдароглу пообещал в случае победы ввести эмбарго против России. Как писала турецкая пресса, это нервирует турецких фермеров.