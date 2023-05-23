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    Есть такой приказ. Минсельхоз РФ готов увеличить квоту на турецкие помидоры

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    Минсельхоз РФ подготовил проект приказа об увеличении квоты на поставки томатов из Турции, сообщает 23 мая Интерфакс. Предполагается, что квота вырастет на 150 тысяч тонн — суммарно до 500 тысяч тонн.

    О том, что такая договорённость в принципе достигнута, сообщали в конце апреля турецкие СМИ по итогам разговора Владимира Путина и Реджепа Эрдогана, уточняет Интерфакс.

    Напомним, Россия ввела продуктовое эмбарго против Турции 1 января 2016 года. В запретном перечне были томаты, огурцы, апельсины, виноград, груши, тушки кур и индеек.

    Отношения Москвы и Анкары испортились после того, как 24 ноября 2015-го турецкие ВВС сбили российский Су-24, задействованный в антитеррористической операции в Сирии. Поставки томатов возобновились с 1 ноября 2017 года после длительных переговоров. Сначала для турецких поставщиков была установлена квота — всего 50 тысяч тонн.

    В Турции 28 мая пройдёт второй тур выборов президента. По итогам подсчета всех бюллетеней в первом туре действующий глава государства Реджеп Тайип Эрдоган получил 49,51% голосов, его соперник, единый кандидат от семи партий оппозиции Кемаль Кылычдароглу, — 44,88%.

    Кылычдароглу пообещал в случае победы ввести эмбарго против России. Как писала турецкая пресса, это нервирует турецких фермеров.

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