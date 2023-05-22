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    Туристов уже напугали, фермеры волнуются. Кылычдароглу пообещал ввести эмбарго против России

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    18 комментариев

    Кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу пообещал ввести санкции против России в случае своей победы на выборах в Турции, сообщает 22 мая Yeni Şafak.

    Кылычдароглу заявил, что Россия стоит за «заговором и покушением на репутацию председателя партии «Отчизна» Мухаррема Индже», в результате чего Индже выбыл из президентской гонки. В случае своего избрания Кылычдароглу обещал ввести эмбарго против России.

    С этими угрозами действующие турецкие власти связывают отток российских туристов. Особенно это заметно в Анталье, отмечают турецкие СМИ. По оценкам главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу, в мае количество туристов из России составило всего 10% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

    «Есть серьезные опасения, что, если выиграет оппозиция, Турция присоединится к антироссийским санкциям. И обратной дороги не будет... В конце концов такую риторику следует использовать крайне осторожно. Или вообще не стоит использовать», — сказал Мевлют Чавушоглу в интервью турецким журналистам.

    Он также отметил, что обеспокоены не только представители турбизнеса, но и фермеры.

    Второй тур выборов президента Турции пройдет 28 мая. По итогам подсчета всех бюллетеней в первом туре, действующий глава государства Реджеп Тайип Эрдоган получил 49,51% голосов, его соперник, единый кандидат от семи партий оппозиции Кемаль Кылычдароглу – 44,88%.

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    ТурцияВыборыСанкции против России
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    Комментарии 18

    Гость22 Мая 2023 в 18:44
    Срочно отобрать у Турции зенитные ракетные комплексы С-400!!!!!
    +0−0
    25346053122 Мая 2023 в 18:20
    А ведь он получил 45% голосов, что говорит об отношении турок к России.Эрдогану придётся считаться с этим.
    +1−0
    Гость22 Мая 2023 в 18:20
    Дистанцируется от другого кандидата:если тот говорит ДА, этот сразу говорит НЕТ. Разница во взглядах в первом туре у них была невелика, народ проголосовал примерно поровну, но с перевесом в пользу Эрдогана. Во втором туре разница во взглядах будет более существенной.
    +0−0
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