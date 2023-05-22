Туристов уже напугали, фермеры волнуются. Кылычдароглу пообещал ввести эмбарго против России

Кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу пообещал ввести санкции против России в случае своей победы на выборах в Турции, сообщает 22 мая Yeni Şafak.
Кылычдароглу заявил, что Россия стоит за «заговором и покушением на репутацию председателя партии «Отчизна» Мухаррема Индже», в результате чего Индже выбыл из президентской гонки. В случае своего избрания Кылычдароглу обещал ввести эмбарго против России.
С этими угрозами действующие турецкие власти связывают отток российских туристов. Особенно это заметно в Анталье, отмечают турецкие СМИ. По оценкам главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу, в мае количество туристов из России составило всего 10% по сравнению с тем же периодом прошлого года.
«Есть серьезные опасения, что, если выиграет оппозиция, Турция присоединится к антироссийским санкциям. И обратной дороги не будет... В конце концов такую риторику следует использовать крайне осторожно. Или вообще не стоит использовать», — сказал Мевлют Чавушоглу в интервью турецким журналистам.
Он также отметил, что обеспокоены не только представители турбизнеса, но и фермеры.
Второй тур выборов президента Турции пройдет 28 мая. По итогам подсчета всех бюллетеней в первом туре, действующий глава государства Реджеп Тайип Эрдоган получил 49,51% голосов, его соперник, единый кандидат от семи партий оппозиции Кемаль Кылычдароглу – 44,88%.