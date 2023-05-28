Политик-харизматик vs ветеран оппозиции. В Турции — второй тур выборов президента

На втором туре президентских выборов в Турции сошлись две противоположности. Харизматичный Эрдоган и его соперник от оппозиции Кылычдароглу. В случае победы, нынешний глава государства займет пост третий раз подряд. О пути обоих кандидатов — карточки «Фонтанки».

Избирательные участки в Турции открылись в 8 часов утра. Закрыты двери будут в 17:00 по местному времени (совпадает с московским). Голоса начнут считать сразу после окончания волеизъявления граждан страны.

По официальным данным, число избирателей в стране составляет более 60 миллионов человек. Первые результаты, согласно местному законодательству, могут быть оглашены не ранее 21:00 28 мая — до этого времени действует запрет на вещания об итогах выборов. Однако, волей турецкого ЦИК ожидание может сократиться — комиссия имеет право снять запрет раньше времени.

С момента первого тура выборов президента Турции прошли 2 недели. Он состоялся 14 мая. Для победы одному из кандидатов нужно было преодолеть порог в 50 процентов голосов. Сделать это никому не удалось: Реджеп Тайип Эрдоган набрал 49,5% голосов, его основной оппонент Кемаль Кылычдароглу — 44,88%.



В первом туре был еще один кандидат — лидер правой партии «Коалиция отца» Синан Оган. Но он набрал лишь 5,17 процента и позже призвал сторонников отдать голоса во втором туре нынешнему президенту.

