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    Политик-харизматик vs ветеран оппозиции. В Турции — второй тур выборов президента

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    На втором туре президентских выборов в Турции сошлись две противоположности. Харизматичный Эрдоган и его соперник от оппозиции Кылычдароглу. В случае победы, нынешний глава государства займет пост третий раз подряд. О пути обоих кандидатов — карточки «Фонтанки».

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    Второй тур

    Избирательные участки в Турции открылись в 8 часов утра. Закрыты двери будут в 17:00 по местному времени (совпадает с московским). Голоса начнут считать сразу после окончания волеизъявления граждан страны.

    По официальным данным, число избирателей в стране составляет более 60 миллионов человек. Первые результаты, согласно местному законодательству, могут быть оглашены не ранее 21:00 28 мая — до этого времени действует запрет на вещания об итогах выборов. Однако, волей турецкого ЦИК ожидание может сократиться — комиссия имеет право снять запрет раньше времени.

    С момента первого тура выборов президента Турции прошли 2 недели. Он состоялся 14 мая. Для победы одному из кандидатов нужно было преодолеть порог в 50 процентов голосов. Сделать это никому не удалось: Реджеп Тайип Эрдоган набрал 49,5% голосов, его основной оппонент Кемаль Кылычдароглу — 44,88%.

    В первом туре был еще один кандидат — лидер правой партии «Коалиция отца» Синан Оган. Но он набрал лишь 5,17 процента и позже призвал сторонников отдать голоса во втором туре нынешнему президенту.

    В первом туре явка избирателей была едва ли не рекордной и составила 88,92%.

    Кого предпочтут жители Турции, неизвестно. Согласно социологическим опросам Area Aratrma и ORC, с минимальным отрывом может победить Кемаль Кылычдароглу.

    Представитель оппозиции 17 мая выпустил обращение к жителям страны. В частности, он заявил, что Эрдоган потворствует нелегальной миграции, и играет якобы подчиненную роль к России.

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