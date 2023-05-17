Оппозиционер Кылычдароглу: Не оставляйте страну Эрдогану, он подчиняется России

Соперник действующего главы Турции Реджепа Эрдогана на выборах президента Кемаль Кылычдароглу опубликовал видеообращение, в котором призвал не голосовать за Эрдогана из-за нелегальной миграции и его якобы подчиненной роли к России. Об этом 17 мая сообщает РИА Новости.

В видеообращении Кылычдароглу просит не оставлять страну тому, кто мыслит о ввозе в страну 10 миллионов нелегальных мигрантов. «Завтра эта цифра может превратиться в 30 миллионов, угрожающих нашему существованию», — сказал он. Также оппозиционер заявил, что нелегальные мигранты «смотрят на турецких женщин как на вещи».