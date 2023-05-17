Оппозиционер Кылычдароглу: Не оставляйте страну Эрдогану, он подчиняется России

Соперник действующего главы Турции Реджепа Эрдогана на выборах президента Кемаль Кылычдароглу опубликовал видеообращение, в котором призвал не голосовать за Эрдогана из-за нелегальной миграции и его якобы подчиненной роли к России. Об этом 17 мая сообщает РИА Новости.
В видеообращении Кылычдароглу просит не оставлять страну тому, кто мыслит о ввозе в страну 10 миллионов нелегальных мигрантов. «Завтра эта цифра может превратиться в 30 миллионов, угрожающих нашему существованию», — сказал он. Также оппозиционер заявил, что нелегальные мигранты «смотрят на турецких женщин как на вещи».
Кроме того, Кемаль Кылычдароглу призвал «не оставлять нашу родину псевдолидеру, подчиняющемуся России».
Второй тур президентских выборов в Турции пройдет 28 мая. Подробнее читайте в материале «Фонтанки».