    Сейчас

    +20˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +20˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 18

    3 м/с, южн

    761мм

    47%

    Подробнее

    Пробки

    7/10

    usd79.98eur87.16

    Оппозиционер Кылычдароглу: Не оставляйте страну Эрдогану, он подчиняется России

    2324
    18 комментариев

    Соперник действующего главы Турции Реджепа Эрдогана на выборах президента Кемаль Кылычдароглу опубликовал видеообращение, в котором призвал не голосовать за Эрдогана из-за нелегальной миграции и его якобы подчиненной роли к России. Об этом 17 мая сообщает РИА Новости.

    В видеообращении Кылычдароглу просит не оставлять страну тому, кто мыслит о ввозе в страну 10 миллионов нелегальных мигрантов. «Завтра эта цифра может превратиться в 30 миллионов, угрожающих нашему существованию», — сказал он. Также оппозиционер заявил, что нелегальные мигранты «смотрят на турецких женщин как на вещи».

    Кроме того, Кемаль Кылычдароглу призвал «не оставлять нашу родину псевдолидеру, подчиняющемуся России».

    Второй тур президентских выборов в Турции пройдет 28 мая. Подробнее читайте в материале «Фонтанки».

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Реджеп ЭрдоганКемаль КылычдароглуТурцияВыборы
    ЛАЙК9
    СМЕХ2
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ4
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 18

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    18
    close